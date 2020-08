Os novos palcos: música, conceito e paixão

​Não é novidade que estamos agora em outros tempos, de outros palcos, que espero virem a ser o complemento dos físicos, que, com certeza, voltarão.

São inúmeras as mais-valias que poderia estar aqui a citar, mas apenas saúdo uma – o público – seus aplausos e a sua energia que alimenta qualquer músico ou profissional de palco.

Contudo, o mundo mudou, mas…a música não parou. Nem podia, pois é demasiado bela e artisticamente vital para que isso acontecesse. O mundo não poderia perder a sua banda sonora…seria um tipo de ensurdecer, sem se ser surdo.

Assim, os músicos e profissionais da música mantiveram-se sempre de pé, porque a música é a nossa missão. É profissão, mas mais do que isso: para a maioria – paixão.

Reinventamo-nos, recriamos, fomos buscar a ajuda de outras tecnologias e…saímos mais fortes, pois temos agora o digital como prolongamento do físico. Passamos a ter disponíveis duas realidades. Optimismo? – com certeza que não. Realismo? Sim, definitivamente – o de uma classe que se soube fazer.

Pegando nestes “novos palcos”, quando são carregados de conceito, com estórias anexadas que vão ao encontro do repertório escolhido, quando a técnica de captação é cuidada, o cenário apelativo e os músicos apaixonados pelo momento, temos, sim, momentos de altíssima qualidade.

Tenho seguido muitos fora do nosso país, mas também em Cabo Verde.

Confesso preferir os mais intimistas e “moldados à imagem do músico”.

Nesta linha, há duas semanas assisti ao “live” da cantora Sandra Horta – o seu “Live with Love”.

Pois é, tudo andou um pouco pelas linhas que acima escrevi sobre os concertos intimistas, os mais pequenos, mas maiores.

Acima de tudo foi original. E é tão bom quando as coisas se destacam pela diferença! Acredito que a diferença, para que aconteça, é sempre fruto de uma mistura essencial na música: planificação, mais paixão. Foi certamente a fórmula de Sandra Horta para este “Live with Love”. Deu claramente sequência ao nome do evento, pois esp(a)elhou amor pelo que foi feito.

Não vou falar da voz de Sandra, por ser desnecessário. Já tantas vezes o fiz. Ouvi de um dos apaixonados e sabedores da nossa música chamar-lhe a nossa Flora Purim… é Sandra, o horizonte é esse.

O espetáculo também era de Jorge Almeida que, para mim, situa-se num grupo muito restrito de instrumentista da nossa música, onde unicamente cabem ...não só os melhores, mas acima de tudo os apaixonados e dedicados pela nossa arte maior – a música. Jorge tem lugar marcado neste grupo.

O cénico e o conceito andaram de mãos dadas…e traduzir a palavra AMOR, como Sandra se propôs, não é tarefa fácil..., mas Sandra e equipa conseguiram, talvez por não se terem preocupado muito em passá-lo. Foi um fluir natural e próprio.

Homenageou num lindo tom de azul, agradeceu aos colegas de outrora, não se esqueceu dos nossos Ildo Lobo e Manel d’Novas.

Não poderia deixar de elogiar o último agradecimento no cartaz que Sandra fez, nos créditos ... foi o resumo de tudo.

Para proposta desta semana: o “Live with Love” de Sandra Horta!

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 978 de 26 de Agosto de 2020.