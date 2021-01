VIII volume da Magistratura de Influência lançado na Praia

O VIII volume da Magistratura de Influência será lançado esta sexta-feira, 8, na cidade da Praia.

Trata-se de uma compilação de todas as mensagens e discursos do Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, de Setembro de 2018 a Outubro de 2019.

Segundo uma nota da Presidência da República, a apresentação do livro estará a cargo do professor universitário José Manuel Pereira e da antiga bastonária da Ordem dos Advogados de Cabo Verde, Sofia Lima. A apresentação vai acontecer às 17h30, na Biblioteca Nacional.

A Presidência da República aproveita ainda para informar que a X Semana da República, que acontece de 13 a 20 deste mês, terá duas conferências, “Os desafios globais da problemática da pandemia da COVID-19” e “Processo de construção da democracia em África”.

Além das duas conferências, que contará com a participação de oradores nacionais e internacionais, a Semana da República será agraciada no dia 20 com um concerto musical.