“Queremos tornar Santa Catarina numa centralidade das festividades da Tabanca”, Abraão Vicente

O Ministro da Cultura e Indústrias Criativas, Abraão Vicente fez esta afirmação à imprensa no final da visita que efectou esta sexta-feira, ao Centro Interpretativo da Tabanca de Lém Cabral, em Santa Catarina de Santiago.

A comunidade de Lém Cabral vai ver, em breve, a sua Capela de Tabanca totalmente funcional e com múltiplas valências: local do ritual sagrado, centro interpretativo e núcleo museológico.

Abraão Vicente disse que ficou satisfeito com as obras de reabilitação do edifício e todo o trabalho de valorização que vem sendo efectuado.

“Queremos tornar Santa Catarina numa centralidade das festividades da Tabanca, uma vez que o concelho tem grupos de Tabanca que estão mais enraizados na comunidade. Tal como a reabilitação dos edifícios históricos e culturais no primeiro mandato, acreditamos que para valorizar a Tabanca há um conjunto de trabalhos que devem ser feitos”, afirmou.

O Ministro da Cultura afirmou que para as festividades de 13 de Junho, dia de Santo António, as obras de reabilitação do espaço, assim como da requalificação do entorno, já estarão concluídas. “Vamos entregar um edifício reabilitado, com melhor acesso, que atrai turistas, tanto nacionais como estrangeiros. Um espaço, também, que irá contar a história da comunidade e da Tabanca”.

A reabilitação do edifício está enquadrado no projecto "Valorização da Tabanca" iniciado em 2017, e está em curso a montagem de um Núcleo Museológico que retratará o ciclo ritual da Tabanca de Lém Cabral e fará parte de um conjunto de pequenos núcleos que no final farão parte de uma rede maior.

No projecto de valorização inclui-se o processo de inventário, classificação e financiamento das tabancas e a requalificação dos espaços sagrados associados a esta manifestação cultural Património Cultural Imaterial Nacional.

De recordar que o projecto "Valorização da Tabanca" é financiado pelo Fundo do Turismo, contempla um conjunto estratégico de acções que visam a salvaguarda desta manifestação cultural. Entre estas acções estão a documentação através do inventário, o marco legal da classificação, a revitalização e transmissão.