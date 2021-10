Onze projectos seleccionados no concurso de design Klaridad

Onze projectos foram seleccionados no concurso de design “Klaridad, Imaginar Futuros”, promovido no âmbito do Salão Created in Cabo Verde para a Feira do Artesanato e Design de Cabo Verde (Urdi) 2021.

A 5ª edição do concurso de design para a Urdi 2021 desafiou designers, artesãos, arquitectos e criativos no País e na diáspora a conceber um projecto de design cuja reflexão recai sobre qual o contributo do design para o futuro de Cabo Verde e de que forma as tecnologias artesanais, que se tem à disposição, poderão operar de maneira a responder a desafios futuros.

Nesta linha foram seleccionados 11 projectos, dos quais destacam-se “Kriá Tiv” de Victor Fonseca, Nelino Pereira e João Fernandes e “Kubiku” de Célio Alves, Chris Alfama e João Teixeira, ambos com menção honrosa.

Também foram seleccionados “Barro Fresco ” de Elaine de Pina, “Caminhão de Café” de Luís Almada, “Comlicod” de Grace Ribeiro, “Divagar” de Inês Alves, “Marra bo Azinh” de Revan Almeida, “Oxys” de Stephanie Silva e “Tud” de Grace Ribeiro e Lara Plácido.

Segundo uma nota do director do Centro Nacional de Arte Artesanato e Design (CNAD), Irlando Ferreira, o projecto que obtiver o maior número de votos, após a conclusão da avaliação, será divulgado na inauguração do Salão Created in Cabo Verde.

A execução dos projectos acontece até 15 de Novembro e a inauguração do Salão Created in Cabo Verde a 25 Novembro. A feira Urdi decorrerá de 24 a 28 de Novembro e será realizada na Praça Nova, cidade do Mindelo.

Serão exigidos aos artesãos e criativos, que queiram participar, teste negativo de covid-19 ou certificado de vacinação.