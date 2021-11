​Obras de reabilitação do CNAD retomadas em breve

As obras de reabilitação e ampliação do Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design (CNAD) deverão ser reiniciadas em breve.

Garantia dada esta quinta-feira, pelo ministro da Cultura e das Industrias Criativas, Abrão Vicente, em São Vicente à margem da apresentação da URDI. O governante indica que, nos próximos dias, deverá ser assinado um acordo, com um dos bancos do país, para o financiamento do restante das obras.

“Vamos assinar, nas próximas duas semanas, no máximo, um acordo com um dos bancos que, a partir do adiantamento das [verbas] do Fundo do Turismo, vamos retomar integralmente as obras do CNAD, para a sua conclusão. Os trabalhos estão parados ou em relantim, há mais de 10 meses”, observou.

A perspectiva era que a edição deste ano da Feira de Artesanato e Design fosse realizada no espaço, o que acabou por não acontecer.

As obras de reabilitação e ampliação do CNAD arrancaram em Fevereiro de 2019, inicialmente com a duração de 12 meses. Financiado pelo governo, o projecto inicial estava estimado em cerca de 58 mil contos.

O investimento, segundo Abrão Vicente, ronda neste momento os 100 mil contos, apenas em infra-estruturas. Para a implementação do Projecto CNAD serão precisos mais 40 mil contos.

Com as novas obras e novas funcionalidades, o edifício antigo do CNAD passará a ser o espaço museológico Manuel Figueira. O mesmo local albergará um café e uma loja de artesanato. O pátio será multiuso. O novo edifício, formado por vários pisos, terá galerias e um centro de investigação.