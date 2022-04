​Inauguração do CNAD confirmada para 28 de Julho

O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas confirma a inauguração do Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design (CNAD), em São Vicente, no dia 28 de Julho. A infra-estrutura está a passar por obras de reabilitação e ampliação orçadas em cerca de 100 mil contos, anunciou hoje o governante.

Abraão Vicente discursava esta manhã no arranque da primeira sessão parlamentar de Abril.

“No dia 28 de Julho inauguraremos o Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design. O primeiro centro de arte desenhado e construído de raiz pelo Estado depois da independência nacional. São perto de 100 mil contos, entre a reabilitação do edifício antigo e a construção de um novo edifício”, aponta.

As obras de reabilitação e ampliação do CNAD arrancaram em Fevereiro de 2019, inicialmente com a duração de 12 meses. Com as novas obras e novas funcionalidades, o edifício antigo do CNAD passará a ser o espaço museológico Manuel Figueira.

O mesmo local albergará um café e uma loja de artesanato. O pátio será multiusos. O novo edifício, formado por vários pisos, terá galerias e um centro de investigação.

As obras são financiadas a 100% pelo Governo de Cabo Verde.