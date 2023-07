​XI edição do Mindel Summer Jazz recebe incentivo financeiro de um milhão de escudos

A XI edição do Mindel Summer Jazz, prevista para os dias 03 e 04 de Agosto, em São Vicente, vai contar com um incentivo financeiro de um milhão de escudos, a partir do orçamento do Ministério da Cultura.

O protocolo foi hoje rubricado pelo ministro da Cultura, Abraão Vicente, e pelos mentores do projecto Mindel Summer Jazz, Pedro Monteiro e Alexandre Novais, ocasião que o governante aproveitou para lembrar que se trata do valor máximo através do qual o seu ministério tem financiado todos os eventos culturais em Cabo Verde.

No entanto, Abraão Vicente disse acreditar que o Mindel Summer Jazz deve ser também financiado através do Fundo do Turismo, face à pressão pública de dar guarida àquilo que é o desejo legítimo do festival, ou seja, ser financiado como um certame que promove o destino Cabo Verde e o destino São Vicente como uma das plataformas da cultura e da promoção da cultura cabo-verdiana.

“O Mindel Summer Jazz afirma-se como um dos momentos altos do Verão em São Vicente com uma organização de excelência, que tem trazido a Cabo Verde nomes que, fora deste contexto, não seria possível trazer”, elogiou Abraão Vicente, para quem se trata de um momento de valorizar a ilha e o jazz como parte da música e da idiossincrasia da própria cidade do Mindelo.

“É por isso que o Ministério da Cultura não poderia deixar de inscrever no seu orçamento próprio o financiamento deste festival”, sustentou.

Por fim, desejou que a edição de 2023 seja “um grande momento” de celebração de São Vicente e que a ilha “recupere o balanço e a pujança” que já teve num passado bem recente, tanto nos eventos mais populares, de massa, como também os de marca como o Mindelcat e o Summer Jazz, por exemplo.

O porta-voz do Mindel Summer Jazz, Pedro Monteiro, agradeceu o gesto pois, sublinhou, trata-se de um “grande apoio”, e prometeu um festival à dimensão das expectativas dos mindelenses, numa edição que será dedicado ao falecido artista plástico Alex Silva, conhecido no meio como Xand.

O cartaz, prometeu a organização que será anunciado nos próximos dias.

No ano passado, por ocasião da décima edição, actuaram artistas e bandas como o guitarrista mindelense Vamar Martins, Carmen Silva, a banda Pret & Bronk, Sandra Horta, Trio 368º, com o tecladista Cheik Titiane Seck, o baixista Alune Wade e o baterista Paco Séry, Tonne Afromix Band, Trio Mindelo, com Gabriela e Bertânia e Alan Perez e Quinteto.