XI edição do Mindel Summer Jazz acontece esta quinta e sexta-feira

A Cidade do Mindelo já respira jazz por estes dias com a chegada da XI edição do Mindel Summer Jazz. O Mindel Summer Jazz, um festival de jazz intimista, que este ano terá fusões entre artistas nacionais e internacionais, acontece esta quinta e sexta-feira, 3 e 4 de Agosto. Esta edição será em homenagem ao artista plástico mindelense Alexandre Silva Barbosa Andrade (Alex Silva), que faleceu no dia 30 de Dezembro, de 2019, na ilha de São Vicente.

O cartaz foi anunciado na passada quinta-feira, 27 de Julho, pelos organizadores do evento, numa conferência de imprensa, onde prometeram um evento de muita qualidade.

“Lançamos o desafio aos nossos músicos a interagirem e estarem à dimensão dos artistas internacionais convidados; também lançamos o desafio aos artistas internacionais para virem beber da nossa cultura e interagirem conosco. Vamos ter estas duas dimensões: os primeiros grupos serão sempre de fusão e terminamos com duas bandas internacionais”, explicou Vou Monteiro, da organização do evento, em conferência de imprensa.

Já no programa 40 Graus, da Rádio Morabeza, desta segunda-feira, Vou Monteiro garantiu que já está tudo encaminhado para mais uma vez fazerem um grande momento nesta XI edição do Mindel Summer Jazz.

“Não tenho dúvidas que será um grande momento, não só musical, porque acreditamos que é um evento transversal. As condições já estão reunidas para ser, não só no palco musicalmente, como todo o contexto que envolve esta edição será um momento especial”, assegurou.

Sobre a homenagem a Alex Silva disse que se trata de uma homenagem de coração a uma pessoa que sempre pertenceu ao ambiente do Mindel Summer Jazz.

Vou Monteiro acrescentou ainda que a homenagem será um momento à volta do artista plástico por ele ter sido um grande apreciador do jazz.





Noite de Jazz

As actividades do Mindel Summer Jazz começaram no dia 1 de Agosto, com o Mindel Summer Jazz Júnior, com destaque para a orquestra Sab Sabin, sendo composta actualmente por 16 elementos e pertence à escola de música da Associação Espaço Jovem, sendo que se encontra activa em vários bairros de São Vicente.

Sab Sabin é um projecto socioeducativo e cultural. Tem como principais objectivos recuperar a utilização do violino no meio da juventude, sensibilizar a juventude para a música tradicional de Cabo Verde e transmitir o encanto da música cabo-verdiana.

Esta quarta-feira (2), está agendada a Alta Lua Jazz Connection, no Pontão da Marina do Mindelo, com o Khyra Soul Project, uma banda de músicos locais. A intérprete, performer e guitarrista cabo-verdiana Khyra Tavares, natural da ilha de Santiago e há alguns anos a viver em São Vicente, tem trabalhado para criar e fazer o seu estilo musical ter maior influência junto do público, “estilo esse definido pela cantora como `Capeverdean Kriol Fusion` e que foi criado juntamente com o artista Khaly Angel, a partir da sua paixão pelo Blues e que foi a sua principal inspiração.

Khyra Tavares é conhecida por seus vocais de contralto profundos e expressivos e por sua mistura eclética de géneros musicais, incluindo Soul, Blues, Bossa Nova e Jazz. A sonoridade do Khyra Soul Project poderá ser apreciada, hoje, 2, no Alta Lua Jazz Connetion, do Mindel Summer Jazz, no Pontão da Marina.

Na quinta-feira (3), abrem o palco o guitarrista alemão Lulo Reinhardt, em fusão com Bau e Voginha, a dupla de instrumentistas cabo-verdianos que regressa ao palco do MSJ, no primeiro momento de fusão do festival, para se uniram ao guitarrista alemão, Lulo Reinhardt.

Os dois músicos contam, desde 2007, com três discos gravados em duo, onde podem ser ouvidos inúmeros temas que celebram os grandes mestres e os principais géneros da música tradicional cabo-verdiana, como a morna, a coladeira e outras sonoridades que pertencem ao universo musical nacional, sempre tocadas com novas roupagens acústicas.

Oriundo de uma família de músicos, Bau (Rufino Almeida), desenvolveu, desde muito cedo, o gosto pela música instrumental. Ao fazer-se acompanhar por Voginha (José Carlos Silva Brito), filho do guitarrista Tazinho e igualmente um amante do violão, a dupla pretende com este trabalho conjunto deixar às futuras gerações, “uma reminiscência do passado” identitário e musical destas ilhas.

“No primeiro momento de quinta-feira, teremos um grande guitarrista alemão, que terá o seu momento, mas que depois vai se entrosar com Bau e Voginha, para apresentarem a nossa música, a morna, que graças a Deus tem uma margem grande de improviso. Afinal, Jazz é isso, improviso, mas tudo no contexto da nossa realidade. De seguida, receberemos a actuação do baixista natural do Brasil, Munir Hossin, com a sua banda”, indicou Vou Monteiro.

Na sexta-feira (4) estão previstas as actuações do Vamar Martins Project feat Karamo, numa fusão entre Cabo Verde e Senegal. Pret & Bronk feat Jessica Bongos & Bakare Opeyemi será o segundo grupo a actuar, numa mistura entre ritmos de Cabo Verde e da Nigéria. O encerramento da XI edição do Mindel Saummer Jazz estará a cargo do maestro cubano Ivan Melon, vencedor do Grammy de Música Latina, em 2022.

*com Lourdes Fortes, Rádio Morabeza

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1131 de 02 de Agosto de 2023.