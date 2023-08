Segundo dia do Mindel Summer Jazz deste ano marcado por todas as homenagens

No segundo dia do Mindel Summer Jazz deste ano, na Pracinha do Liceu Velho, ficou marcado por todas as homenagens ao falecido Chant Silva, a quem a dupla Vou/Xazé decidiu prestar tributo nesta XI edição.

Dos ritmos do Senegal à Nigéria, sempre com suporte de bandas constituídas por jovens músicos cabo-verdianos, passando por Cuba, a fusão de ritmos, a julgar pelos aplausos, agradou.

E foi o guitarrista Vamar Martins, que abriu o palco da segunda noite, na sua terceira presença consecutiva neste palco, quem começou por lembrar que o pai Vasco, das poucas vezes que saía do Calhau, a 14 quilómetros do centro da cidade, onde reside, em direcção à “morada”, ia directo ao espaço cultural que Chant abrira no centro da cidade.

E mais, que ele, Vamar, quando regressou da formação superior no estrangeiro, “o primeiro toque”, que é como diz, a primeira vez que actuou ou vivo em São Vicente, foi proporcionado por Chant, daí, sustentou, a “justa homenagem”.

A mãe Eloisa, presente nos dois dias, agradeceu “muito” a “homenagem devida” ao filho porque, sintetizou no final, “Alexandre [Chant] era uma pessoa com lucidez e que tinha um grande projecto que, infelizmente, não conseguiu concretizar”.

“Mas sinto-me orgulhosa dele, e esta homenagem foi uma forma de manter Alexandre na memória de todas as pessoas”, declarou.

Do palco, a música fluía, plateia repleta, sempre a responder, vozes e harmonias de vários quadrantes, até que Kally, do grupo Pret e Bronk, chamou à colação o sempre lembrado Biús, para lançar: “será que este Summer Jazz não terá começado lá atrás, no Mindelhotel, quando o Bius e muitos outros já fazíamos experimentações do género, coisa em que poucos acreditavam”, questionou, antes de pedir palmas para a dupla Vou (Pedro Monteiro)/Xazé (Alexandre Novais) por terem ajudado a que hoje haja “um jazz crioulo a surgir”.

Honras sejam feitas a Karamo, do Senegal, no Corá, mas que vive na ilha da Boa Vista, e à voz de Jessica Bongos, da Nigéria, que arrancaram vivos aplausos da plateia.

Com tantas acústicas de qualidade a desfilar ao longo da noite, quando, na recta final, o maestro cubano Ivan Melon, ao piano, que venceu o Grammy de música latina do ano passado, subiu ao palco, com os seus cinco músicos, para encerrar a XI edição do Mindel Summer Jazz, encontrou caminho aberto para uma actuação que tinha tudo para dar certo.

E deu, pois, prendeu a assistência com os suaves ritmos latinos, para, quando baixou o pano, a organização, através de Vou, dar conta do “grande nível” do certame, ano após ano, pelo que, para continuar nesta linha, nas próximas edições, não escondeu, é necessário que mais patrocinadores se aproximem.

O “até jazz” fica, então, marcado para o mês de Agosto de 2024.

Segue-se, no próximo final de semana, em São Vicente, nos dias 11, 12 e 13, mais um festival sanvicentino, desta feita, “Baía das Gatas”, que nesta 39ª. edição homenageia Bana, o rei da morna.