Sociedade Cabo-verdiana de Música eleita membro do Comité Executivo do Comité Africano da CISAC

A SCM (Sociedade Cabo-verdiana de Música) já é membro do Comité Executivo do Comité Africano da Confederação Internacional das Sociedades de Autores e Compositores (CISAC). A eleição realizou-se na reunião inaugural da Constituição do Comité Executivo do Comité Africano da CISAC que aconteceu, no dia 27 de Novembro, na capital de Marrocos, Rabat.

A SCM que esteve representada nesta reunião pelo seu presidente, Daniel Spencer, foi recomendada a fazer parte do Comité Executivo do Comité Africano da CISAC, pelas sociedades que fazem parte como membros do Comité, “pelo reconhecimento do trabalho que tem desenvolvido ao longo do seu percurso em prol do sistema de gestão colectiva dos direitos de autor e direitos conexos em Cabo Verde e no Mundo”, como se lê na nota de imprensa.

De acordo com a mesma nota, “a realização desse encontro teve como principais objectivos a confirmação dos membros do Comité Executivo, consultas e candidaturas para Presidente e Vice-Presidente do Comité Executivo, a eleição e anúncio do Presidente e do Vice-Presidente do Comité Executivo, discussões e troca de ideias sobre os eixos de desenvolvimento e as iniciativas de sustentação para as Entidades de Gestão Colectivas do Comité Africano da CISAC, e validação das datas e lugares para próximas reuniões do Comité Executivo e do Comité Africano da CISAC em 2024”.

No encontro foram eleitos como Presidente e Vice-Presidente do Comité Executivo, a BUMDA, na pessoa da Sra. Dalal Mhamdi Alaoui, e o CAPASSO, na pessoa do Sr. Jotam Matariro.

Para Daniel Spencer a eleição da SCM como membro do Comité Executivo do Comité Africano da CISAC representa uma marca de confiança e de reconhecimento para com a Sociedade Cabo-verdiana de Música e um grande ganho para o país.

“Para um pequeno país como o nosso, fazer parte, de entre vários países africanos, de um comité composto por apenas seis elementos, faço a ideia que é um grande ganho para a SCM. Quer dizer que a CISAC dá grande valor ao trabalho que a SCM tem vindo a desenvolver em prol dos autores, compositores e intérpretes cabo-verdianos”, enfatiza Daniel Spencer.

O Comité Africano da CISAC é composto por seis membros nomeadamente as Sociedades de Autores de Marrocos, da África do Sul, de Malawi, do Senegal e a SCM de Cabo Verde.

A Confederação Inter­nacional de Sociedades de Autores e Compositores, à qual o Comité Africano pertence, é uma organização internacional não governamental sem fins lucrativos cujo objectivo é proteger os direitos e promover os interesses dos criadores em todo o mundo.

Actualmente, 238 sociedades de autores de 121 países são membros da CISAC.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1149 de 6 de Dezembro de 2023.