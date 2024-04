AME 2024: Organização revela expectativas altas e diz estar a receber “feedback” positivo do público

O segundo dia do Atlantic Music Expo (AME), marcado pela actuação de jovens artistas nacionais e grupos internacionais, superou as expectativas da organização, que garantiu estar a receber um retorno “muito positivo” do público presente.

O director do AME, Gugas Veiga, em entrevista à Inforpress, avançou que, pela qualidade do espetáculo, o júri fez uma “boa escolha”, sublinhando que este ano os “showcases” proporcionados pelos artistas de dez nacionalidades poderão ter superado as edições anteriores.

“Esta a ser bom, estamos contentes porque primeiro a participação dos delegados ultrapassou de longe as nossas expectativas, as conferências e workshops tiveram sempre cheios até agora, os espetáculos com muita qualidade também, aposta em jovens, vozes, estamos a receber um feedback muito positivo” assegurou, revelando o número de 600 delegados.

Segundo o organizador do evento, a reação do público demonstra que está a apreciar as diferentes melodias e ritmos apresentados pelos músicos da Venezuela, Canadá, Itália e Cabo Verde nesta 10ª edição do AME.

“Eu acho que o júri fez uma boa escolha, temos dez nacionalidades com músicas diferentes, o público está a gostar, são músicas que não conhecem, mas a reação deles, as actuações mostra que realmente estão a apreciar e que é música com qualidade” precisou, recordando a desistência do artista Berlock por motivos da própria organização.

Sobre o cancelamento do workshop “Os efeitos da Lei do Álcool nos eventos musicais e culturais”, Gugas Veiga anunciou a reposição da data para o dia 22, reiterando que os contratempos fazem parte dos grandes eventos.

Orçado em cerca de 20 mil contos e sob o lema “Sustentabilidade artística”, 26 artistas nacionais e internacionais compõem o cartaz da 10ª edição do Atlantic Music Expo (AME).

Katia Semedo, Elly Paris, Klaudio Hoshai de Angola, Jocelyn Balou do Congo, Gerson Spencer e Maura são os artistas programados para subir ao palco nesta quinta-feira, 05, no encerramento do AME.