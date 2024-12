​CNAD promove concerto “Nô bai URDI” em São Vicente

O Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design (CNAD) promove neste sábado, 7, a partir das 19h30, na Ribeirinha 2, em São Vicente, o habitual concerto “Nô bai URDI”.

Bitina e Banda Serenata, são os artistas convidados nesta edição.

Segundo uma nota da CNAD, este concerto, que acontece no final de semana que antecede a abertura da Feira, na Praça Nova e actividades URDI, visa dinamizar e descentralizar o evento que celebra a arte e o design nacional.

A URDI 2024 acontece nos dias 11 a 15 deste mês e tem como lema (Re) interpretação da matéria. Neste sentido são esperados artesãos, artistas, designers, demais criativos e agentes culturais a reflectir sobre esta problemática.

A abertura da URDI será no dia 11, com performance de Danila Silva. Segue-se discursos de abertura com o director do CNAD, Artur Marçal, o representante da Câmara Municipal de São Vicente Rodrigo Rendall Martins e do Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas Augusto Veiga.

Feira, concertos, painéis de debates, são algumas das atividades que fazem parte deste evento.