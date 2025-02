São Vicente/Carnaval: Vindos do Oriente abre desfile oficial e Monte Sossego encerra

O grupo carnavalesco Vindos do Oriente será o primeiro a desfilar no concurso oficial do Carnaval, que acontece a 04 de Março, em São Vicente, enquanto o actual campeão Monte Sossego vai encerrar o desfile.

De acordo com as regras da Liga Independente dos Grupos Oficiais do Carnaval de São Vicente (Ligoc), o grupo Vindos do Oriente que não desfilou nos carnavais anteriores terá a responsabilidade de iniciar o desfile às 19:00 com o enredo “As filhas de Ísis, o berço da vida, suas lutas e conquistas” e meia hora mais tarde será a vez do Flores do Mindelo, que ficou em último lugar no ano passado, e que apresentará o enredo "Um sonho, um desejo, uma viagem da África para Amazónia".

A ordem do desfile dos outros grupos participantes foi decidida por sorteio, realizado na noite de sábado pela Ligoc, na Praça Dom Luís.

Assim, Estrela do Mar, que ficou em terceiro lugar no ano passado, vai desfilar às 20:00, com o enredo “I Love Terra”, Cruzeiros do Norte, vice-campeão do Carnaval 2024, entra às 20:30 com o tema “Farol do Atlântico, Brilhante de Mil Luzes” o actual campeão, Monte Sossego, vai encerrar o desfile com o enredo “Terra d’índio em festa - Celebração ao bairro que gerou uma nação”.

Este ano, segundo o ministro da Cultura, os grupos carnavalescos de São Vicente vão receber um subsídio do Governo ligeiramente superior ao do ano passado, que estará entre 1200 a 1250 contos.