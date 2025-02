​Cartaz do Kriol Jazz Festival 2025 apresentado esta quinta-feira

O cartaz da 14ª edição do Kriol Jazz Festival, que acontece nos dias 10, 11 e 12 de Abril, na cidade da Praia, será apresentado esta quinta-feira, 20. Festival ainda não tem financiamento garantido por parte da Câmara Municipal da Praia.

Numa entrevista ao Jornal de Domingo da TCV, o promotor José da Silva disse que a Câmara Municipal da Praia ainda não deu nenhum sinal positivo à organização sobre a verba para o festival.

Perante esta afirmação do promotor, o vereador da Cultura, Jorge Garcia disse hoje que a questão deste festival está em análise e que assim que tiverem uma resposta vão comunicar.

“Estamos a analisar, podemos estar atrasados, mas ainda não temos uma decisão definitiva, e assim que tivermos vamos comunicar", avisa.

Por outro lado, o Governo assinou no ano passado um protocolo com a organização do evento por um período de cinco anos.

De lembrar que a 13ª edição do Kriol Jazz Festival homenageou o compositor cabo-verdiano Ney Fernandes, e contou com actuaçao de Hermeto Pascoal (Brasil), Steve Coleman (Estado Unidos da América), Salif Keita (Mali), Tibau Tavares e Munganga Band (Cabo Verde/Áustria), Afro Cuban Jazz Project (Cuba), Pret e Bronk feat Jennifer Solidade (Cabo Verde), Kriolatino (Cuba/Cabo Verde) e Santrofi (Gana).

Organizado pela Harmonia Lda, o festival tem como principal objectivo promover a música de inspiração crioula de todas as ilhas, seja nas Caraíbas, no Oceano Índico, em Cabo Verde, na Europa ou em África.