​Bonga regressa ao B.Leza a 16 de Fevereiro para celebrar o Carnaval

Numa publicação nas redes sociais, o B.Leza sublinha que será numa noite que promete marcar a agenda cultural e a vida noturna da cidade.
Habitualmente associado às grandes celebrações carnavalescas no espaço, Bonga traz consigo a essência do Carnaval de Angola, num espectáculo onde a música, a dança e a alegria se unem num ambiente de festa e partilha cultural.
A mesma fonte acrescenta que o semba, os ritmos tradicionais e a forte ligação à identidade angolana voltam a estar no centro de uma actuação que já se tornou uma referência no calendário do B.Leza.
Este concerto reafirma a ligação histórica entre o artista e o emblemático espaço lisboeta, celebrando não apenas o Carnaval, mas também a riqueza da cultura lusófona e africana em Lisboa.
A noite de 16 de Fevereiro promete ser um momento de celebração intensa, reunindo público, música e tradição num espetáculo que assinala a data festiva com autenticidade e energia.