​Bonga regressa ao B.Leza a 16 de Fevereiro para celebrar o Carnaval

O músico e cantautor angolano Bonga regressa ao B.Leza, em Lisboa (Portugal), no próximo dia 16 de Fevereiro, para celebrar mais uma edição do Carnaval.

Numa publicação nas redes sociais, o B.Leza sublinha que será numa noite que promete marcar a agenda cultural e a vida noturna da cidade.

Habitualmente associado às grandes celebrações carnavalescas no espaço, Bonga traz consigo a essência do Carnaval de Angola, num espectáculo onde a música, a dança e a alegria se unem num ambiente de festa e partilha cultural.

A mesma fonte acrescenta que o semba, os ritmos tradicionais e a forte ligação à identidade angolana voltam a estar no centro de uma actuação que já se tornou uma referência no calendário do B.Leza.

Este concerto reafirma a ligação histórica entre o artista e o emblemático espaço lisboeta, celebrando não apenas o Carnaval, mas também a riqueza da cultura lusófona e africana em Lisboa.

A noite de 16 de Fevereiro promete ser um momento de celebração intensa, reunindo público, música e tradição num espetáculo que assinala a data festiva com autenticidade e energia.