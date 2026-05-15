42.ª edição do Festival da Baía das Gatas agendada para 6 a 9 de Agosto

Após o adiamento da 41.ª edição do Festival da Baía das Gatas no ano passado, devido à tempestade “Erin”, que afectou a ilha de São Vicente, a Comissão Organizadora anunciou esta sexta-feira, 15, que o evento esta de volta. A 42ª edição do festival vai decorrer de 6 a 9 de Agosto.

Com esse anúncio, a ilha de São Vicente prepara-se agora para receber quatro noites de muita música, convívio e festa, na praia da Baía das Gatas.

Numa publicação na rede social, a Comissão Organizadora garante que já está a trabalhar “intensamente para realizar o maior festival de Cabo Verde, à altura do seu povo”.

“Com datas já confirmadas de 6 a 9 de Agosto de 2026, a magia da Baía das Gatas regressa com muita música, emoção, reencontros e grandes surpresas, naquela que será a 42.ª edição do maior festival de Cabo Verde”, destaca a organização.