Cultura

42.ª edição do Festival da Baía das Gatas agendada para 6 a 9 de Agosto

PorDulcina Mendes,15 mai 2026 14:15

Após o adiamento da 41.ª edição do Festival da Baía das Gatas no ano passado, devido à tempestade “Erin”, que afectou a ilha de São Vicente, a Comissão Organizadora anunciou esta sexta-feira, 15, que o evento esta de volta. A 42ª edição do festival vai decorrer de 6 a 9 de Agosto.

Com esse anúncio, a ilha de São Vicente prepara-se agora para receber quatro noites de muita música, convívio e festa, na praia da Baía das Gatas. 

Numa publicação na rede social, a Comissão Organizadora garante que já está a trabalhar “intensamente para realizar o maior festival de Cabo Verde, à altura do seu povo”.

“Com datas já confirmadas de 6 a 9 de Agosto de 2026, a magia da Baía das Gatas regressa com muita música, emoção, reencontros e grandes surpresas, naquela que será a 42.ª edição do maior festival de Cabo Verde”, destaca a organização.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. Comente ou partilhe este artigo.

Tópicos

Baía das Gatas São Vicente

Autoria:Dulcina Mendes,15 mai 2026 14:15

Editado porAndre Amaral  em  15 mai 2026 15:19

pub.
pub
pub.
pub.

Últimas no site

    Últimas na secção

      Populares na secção

        Populares no site

          pub.