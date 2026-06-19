Mundial 2026: Seu Jorge narra documentário sobre classificação de Cabo Verde

O filme, segundo os produtores, procura relacionar a qualificação para o torneio nos Estados Unidos com a construção da identidade nacional cabo-verdiana.
Produzido pelo português Enrico Saraiva, co-produzido pelo cabo-verdiano Pedro Soulé e com produção executiva de Seu Jorge, o filme procura retratar o futebol cabo-verdiano como reflexo do próprio país.
O cantor Seu Jorge, que se diz bisneto de uma mulher cabo-verdiana, declarou que a sua participação no documentário permitiu reforçar a ligação às suas origens familiares.
“Cabo Verde sempre esteve presente na minha história, mesmo antes de eu compreender toda a dimensão dessa ligação”, afirmou em comunicado enviado à imprensa.
Segundo o músico, a narrativa aborda o futebol como ponto de partida para uma reflexão mais ampla sobre pertencimento, resistência e identidade.
“Narrar este documentário foi uma forma muito especial de me reconectar com as minhas raízes, com a força de um povo que transformou desafios em identidade e resistência”, indicou.
“É uma história que fala de futebol, mas, acima de tudo, fala de pertencimento. Ver Cabo Verde alcançar uma conquista dessa magnitude tem um significado que vai muito além do esporte [desporto]”, acrescentou.
O documentário acompanha algumas das principais figuras da campanha cabo-verdiana, entre elas o treinador Pedro “Bubista”, o guarda-redes Vozinha, o atacante Dailon Livramento e o defesa Stopira, veterano da seleção e autor do golo que garantiu a classificação da equipa.
A narrativa combina entrevistas, imagens de arquivo históricas e pessoais, observação dos bastidores da seleção e uma narração em primeira pessoa.
Filmado entre as ilhas cabo-verdianas e comunidades da diáspora, o projeto acompanha os Tubarões Azuis numa jornada que liga futebol, música, língua crioula e memória coletiva.
“Um Milagre no Atlântico” tem estreia prevista para o último trimestre de 2026, segundo os produtores.