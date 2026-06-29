​Léo Santana confirmado para 42.ª edição do Festival Baía das Gatas

Léo Santana é o primeiro artista confirmado para a 42.ª edição do Festival Baía das Gatas. O artista brasileiro sobe ao palco do Festival Baía das Gatas no dia 6 de Agosto. A informação foi divulgada esta segunda-feira, 29, pela Comissão Organizadora nas redes sociais.

Na mesma publicação, a Comissão Organizadora avança que está a preparar uma noite inesquecível, com muita energia, ritmo e um espectáculo à altura do maior festival de música de Cabo Verde.

Os outros nomes que integrarão o cartaz do Festival Baía das Gatas, que decorre de 6 a 9 de Agosto, serão divulgados nos próximos dias.

Com 20 anos de carreira, bilhões de reproduções e sucessos como Zona de Perigo, Revoada, Áudio Que Te Entrega, Golzinho Vermelho, entre muitos outros, Léo Santana é hoje um dos maiores nomes da música brasileira.

Depois do cancelamento da 41.ª edição do Festival Baía das Gatas, no ano passado, a Comissão Organizadora garante que está a trabalhar intensamente para realizar o maior festival de Cabo Verde, à altura do seu público.

"Com datas já confirmadas, de 6 a 9 de Agosto de 2026, a magia da Baía das Gatas regressa com muita música, emoção, reencontros e grandes surpresas, naquela que será a 42.ª edição do maior festival de Cabo Verde", realça.