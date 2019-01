​Resumo de um fim-de-semana de futebol

Foi mais um fim-de-semana de futebol em Cabo Verde. Mindelense continua na liderança em São Vicente. Sporting sagra-se 'vencedor' da primeira volta em Santiago – Sul. Belo Horizonte divide liderança com o Atlético, em São Nicolau. Académico 83 comanda no Maio. Benfica leva a melhor Brava. Oásis e Juventude lideram no Sal.

São Vicente

O Mindelense lidera o campeonato regional de futebol de São Vicente, com 13 pontos, ao derrotar Domingo, 13, a Académica do Mindelo, por 2-0, em jogo da 5ª jornada da prova.

O Batuque, que goleou o farense por 4-0, está na segunda posição, com 12 pontos. Nas outras partidas da jornada, o Derby venceu o Castilho por 1-0, e Salamansa e Corinthians não foram além de um empate a dois golos.

Concluída a quinta ronda, o Mindelense lidera com 13 pontos, seguido do Batuque, com 12 pontos, Farense, 9 pontos, Académica e Derby têm sete pontos cada, Salamansa soma 5 pontos, Corinthians 2 e Castilho fecha a tabela classificativa, com um único ponto.

O campeonato regional de futebol de São Vicente sofre um interregno no próximo fim-de-semana, para dar lugar à 1ª eliminatória da Taça São Vicente, cujos jogos se distribuem por três dias, 20, 21 e 22.

Santiago Sul

O Sporting venceu ontem o Bairro por 3-1 e sagrou-se 'campeão' da primeira volta do campeonato regional de futebol, com 28 pontos. No outro jogo da 11ª jornada, a equipa do Celtic venceu, no Estádio da Várzea, o Desportivo, por 1- 0, e igualou a Académica na segunda posição, com 27 pontos.

A equipa de Achadinha Baixo termina a primeira volta do campeonato sem nenhuma derrota, conseguindo oito vitórias e três empates. Na classificação, o Sporting comanda com 28 pontos, seguido da Académica e Celtic com os mesmos 27 pontos. Seguem as equipas dos Travadores (25), Boavista (21), Desportivo (15), Relâmpago (12), Unidos do Norte (11),Bairro (10), Ribeira Grande (07), Benfica da Praia (06) e Tchadense (01).

São Nicolau

O Belo Horizonte derrotou domingo, no Estádio Di Deus, a Ultramarina por 2-1, em partida a contar para a oitava jornada, e divide a liderança do campeonato regional da ilha de São Nicolau com o Atlético, com 14 pontos.

A formação de Juncalinho ultrapassou a Ultramarina, que fica com 13 pontos, e ainda beneficiou da derrota da Ribeira Brava, por 1-0, com Ajat-SN, resultado que deixa os ribeira-bravenses com 11 pontos.

O Ajat-SN chega a 13 pontos e passa a dividir a segunda posição com a Ultramarina, que perde em duas jornadas consecutivas e por conseguinte vê fugir a liderança do campeonato.

A oitava jornada iniciou-se no sábado, com o Praia Branca a vencer o Talho por 2-1, no Estádio Orlando Rodrigues. No Estádio Di Deus, na segunda partida da tarde, o Atlético goleou a Académica por 4-1.

A tabela classificativa é liderada pelo Atlético e Belo Horizonte, com 14 pontos cada, seguida pela Ultramarina e Ajat SN (13), Académica (06), Praia Branca (05) e Talho (02).

Fogo

A quinta jornada do campeonato regional de futebol do segundo escalão foi disputada no último fim-de-semana, com os líderes do grupo B a serem derrotados e uma goleada no grupo A.

No grupo A, integrado pelas equipas dos Mosteiros e de Santa Catarina do Fogo, o Cutelinho venceu o Esperança por duas bolas a uma e alcança o Grito Povo, que nesta jornada ficou isento, na liderança, com 10 pontos, enquanto no outro jogo o Figueira Pavão goleou o Parque Real por seis bolas a duas.

No grupo B, os líderes, Juventus de Curral Grande e Juventude, foram surpreendidos e perderam frente ao Brasilim e União de São Lourenço por 2-1 e 3-3, respectivamente. Na outra partida do grupo B, o ABC de Patim empatou 1-1 frente a Luzabril.

Resultados dos jogos da quinta jornada do segundo escalão, no grupo A: Cutelinho 2 – Esperança 1 e Figueira Pavão 6 – Parque Real 2 e no grupo B: Juventude 2 – União de São Lourenço 3, ABC de Patim 1 – Luzabril 1 e Juventus Curral Grande 1 – Brasilim 2.

O grupo A é liderado pelo Grito Povo e Cutelinho, com 10 pontos, seguido de Figueira Pavão, com quatro pontos, Parque Real, com três pontos, e Esperança, com um ponto.

No grupo B, a tabela classificativa é liderada pelo Juventus de Curral Grande e Juventude, ambas com nove pontos, seguido de ABC de Patim, com oito pontos, União de São Lourenço com seis pontos, Brasilim com quatro pontos, Atlântico, com dois pontos, e Luzabril com um ponto.

Maio

A equipa do Barreirense entrou na corrida ao título ao vencer ontem, no estádio municipal do Maio, a sua adversária Figueirense por 1-0. No fecho da quinta jornada do regional de futebol, o Barreirense, campeã regional em título, está na segunda posição, com 10 pontos, menos três que a sua adversária, o Académico 83, que lidera a prova com 13 pontos.

No primeiro jogo deste domingo, a equipa do Morreirense venceu o Mira-Mar por 3 bolas a 2.

Neste momento, o campeonato regional é liderado pela equipa do Académico 83, com 13 pontos, seguida pelas equipas do Barreirense e Figueirense, ambas com 10 pontos. Onze Unidos e Real Marítimo têm seis pontos, enquanto Morrerense soma 5, Mira-Mar, 4 pontos, e no fundo da tabela encontra-se a equipa da Académica do Maio, com apenas 1 ponto.

Brava

A equipa do Benfica isolou-se no topo da tabela da Taça Brava, após impor ontem uma derrota por 4-3 à Académica, no jogo a contar para a 3ª jornada da prova. Na segunda partida deste domingo, o Morabeza venceu o Nô Pintcha, por 2-1.

No sábado, o Sporting derrotou o Corôa por 7-0.

O Benfica lidera com sete pontos, seguido do Morabeza e Sporting, com cinco, Nô Pintcha tem um ponto e o Coroa ainda não pontuou.

De acordo com o regulamento da prova, passarão para a próxima fase as quatro equipas melhor classificadas, após a disputa das cinco jornadas.

Para o próximo final de semana, os jogos a serem disputados vão contar para o campeonato regional.

Sal

A quinta jornada do campeonato regional da ilha do Sal deixou tudo na mesma, com Oásis e Juventude na frente da tabela classificativa, com 13 pontos.

Em partida que encerrou a jornada, realizada este domingo, no Estádio Marcelo Leitão, o Oásis empatou a uma bola com o Palmeira e o no primeiro jogo a Juventude empatou 2-2, com a Florença.

A jornada abriu no sábado, com o Santa Maria a golear a Académica por 5-0.

O Santa Maria chega, assim, aos sete pontos, enquanto a Académica, um histórico do futebol cabo-verdiano e um crónico candidato ao título, continua sem pontuar.

No outro jogo de sábado, o Asgui conseguiu o seu primeiro ponto na prova, ao empatar a duas bolas, com o Académico, que passa a somar sete pontos.

Na classificação, Juventude e Oásis lideram, com treze pontos, seguidos de Florença (8), Santa Maria e Académico (7), Palmeira (6). Asgui (01) e Académica ainda não pontuou.