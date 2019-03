Praia de Santa Maria acolhe “Getready4Sal’2019” na contagem final para os JAP

​A praia de Santa Maria, no sul da ilha do Sal, acolhe nos dias 30 e 31 do corrente o “Getready4Sal’2019”, competição que envolve as modalidades de voleibol de praia, atletismo e natação.

De acordo com informações avançadas pelo Comité Olímpico Cabo-verdiano, o “Getready4Sal ‘2019”, é uma “prova de teste”, já que a ilha se prepara para acolher em Junho os I Jogos Africanos de Praia, evento que vai contar com a presença de mais de 1000 atletas, em representação de 54 países africanos. No “Getready4Sal’2019”, vai ser disputada a fase final do Circuito Nacional do “Beach Volley”, prova sob organização da Federação Cabo-verdiana de Voleibol, e que conta com o concurso das equipas masculinas e femininas do Sal, São Vicente, Santiago Sul, Santo Antão e Santiago Norte. Está ainda inserida neste evento a II edição da Meia Maratona Odjo d’Água, organização da Federação Cabo-verdiana de Atletismo, em parceria com o hotel “Odjo d’Água” à qual se junta uma prova de natação, masculina e feminina, que terá a participação de nadadores provenientes de São Vicente, Santiago Norte e Santiago Sul.

