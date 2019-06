Selecção de remo já está no Sal para os JAP

​A selecção de Cabo Verde de remo aos I Jogos Africanos de Praia já se encontra em estágio, na ilha do Sal, com vista à participação no evento que se realiza de 14 a 23 deste mês.

A selecção crioula é constituída por António Afonso, Júnior Fernandes, Ivanilda Mota e Vandira Mendes, às ordens técnicas do seleccionador Luís Manuel. De acordo com informações avançadas pelo Comité Olímpico Cabo-verdiano, “faltam chegas as embarcações, que deverão estar em breve na ilha", para assim começar o estágio e adaptação. Os I Jogos Africanos de Praia estão projectados como o maior acontecimento desportivo de sempre realizado em Cabo Verde, sendo que o arquipélago irá fazer a sua participação em todas as modalidades disponíveis. À ilha do Sal, está prevista, para os próximos dias, a chegada de toda a comitiva cabo-verdiana, integrada por 111 pessoas, incluindo atletas, treinadores, médicos, fisioterapeutas e outros elementos do ‘staff’. O presidente do Comité Paralímpico de Cabo Verde (COPAC), Rodrigo Bejarano, assume as funções do chefe de missão.

