​Presidente da República torna-se embaixador dos I Jogos Africanos de Praia

O Presidente da República foi designado embaixador dos I Jogos Africanos de Praia, que se realizam de 14 a 23 de Junho, na ilha do Sal, referenciados como “o maior evento desportivo internacional jamais realizado no País”.

Informação revelada à imprensa esta manhã, pela presidente da Comissão Organizadora dos Jogos Africanos de Praia (COJAP), Filomena Fortes, à saída de uma audiência com Jorge Carlos Fonseca, no Palácio Presidencial, onde enalteceu “todo o engajamento” do Chefe de Estado neste projecto.

Filomena Fortes, que é também presidente do Comité Olímpico Cabo-verdiano, reafirmou toda a disponibilidade do mais alto magistrado da Nação “em divulgar e fazer o máximo para que este projecto possa ir para frente”.

Quando estamos a dois meses para o início dos jogos, a COJAP vai começar ainda esta semana a construção do parque desportivo que vai albergar os jogos, a “grande infra-estrutura que Cabo Verde vai criar” para se juntar às outras já existentes, como a Vila dos Atletas.

Cada um dos departamentos da COJAP têm estado a trabalhar no mesmo 'quartel-general', em concertação para que a abertura possa ser realizada sem sobressaltos.

Atletismo, basquetebol 3X3, andebol de praia, futebol de praia, ténis de praia, voleibol de praia, remo no mar, futebol freestyle, karaté katá, kitesurf e natação em águas abertas são as 11 modalidades que integrarão os I Jogos Africanos de Praia.

O evento internacional conta com as chancelas dos Comités Olímpicos Africano e Internacional e a participação de mil atletas, em representação de 54 países.