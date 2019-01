Hotel Meliã Dunas torna-se Vila Olímpica dos Jogos Africanos de Praia

O Comité dos Jogos Africanos de Praia (COJAP) rubricou quarta-feira, na ilha do Sal, um protocolo com o hotel Meliã Dunas, empreendimento turístico que vai ser a Vila Olímpica dos Jogos Africanos de Praia – Sal 2019.

O documento foi rubricado pela presidente do COJAP, Filomena Fortes, e por Kais Mbarek, em representação do hotel, à margem do encontro com os pontos focais das instituições pertencentes à comissão técnica de acompanhamento para a realização do evento, que decorre durante o dia de hoje e quinta-feira na cidade turística.

O protocolo propõe estabelecer todas as condições para receber o “acontecimento histórico” a decorrer em Cabo Verde, de modo a garantir a sua realização sem “mínima falha”.

Nesta medida, a formalidade tem em atenção, por exemplo, desde o tipo de comida que se vai oferecer aos atletas, à questão de um posto policial e hospital dentro da área e um espaço para retiro espiritual dos atletas, entre outras condições consideradas “necessárias e indispensáveis”.

“Nós queremos dar todas essas ofertas a todos os que vêm a Cabo Verde por esta ocasião”, manifestou Filomena Fortes, destacando o aspecto da segurança, da saúde e a questão da infra-estrutura que deverá ser criada na praia de Santa Maria, onde vão decorrer os jogos.

“Temos uma ideia daquilo que queremos, mas nem sempre o que queremos é possível. Temos que precaver. Por isso, este encontro, com todos os sectores, com os pontos focais, para uma abordagem específica de cada uma das áreas de intervenção”, esclareceu.

Numa corrida contra o tempo, já que faltam menos de seis meses para a realização do evento, que vai contemplar 11 modalidades praticadas por mil atletas, de 54 países do continente africano, a mesma fonte assegurou que todas as condições já estão a ser criadas para o efeito.

Kais Mbarek, por seu lado, assegurou que o hotel está “muito bem preparado” que vai “fazer de tudo”, para que o evento seja “um êxito”.

“Para nós é um grande orgulho participar neste grande evento desportivo. Vamos fazer tudo para que as coisas corram da melhor forma, sem mínima falha, porquanto uma oportunidade para promover Cabo Verde e a ilha do Sal, enquanto destino turístico. Estamos muito bem preparados e vamos apoiar em tudo, o máximo possível, para que o evento seja um êxito”, afiançou.

Atletismo, basquetebol 3×3, andebol de praia, ténis de praia, futebol de praia, remo no mar, futebol freestyle, karaté kata, kitesurf e natação em águas abertas são as modalidades em concurso nos Jogos Africanos de Praia, que decorrerão de 14 a 23 de Junho.