Federação faz balanço positivo do nacional de futebol

​O vice-presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol ( FCF) faz um balanço “positivo” do campeonato nacional e admite a possibilidade da mudança do figurino da prova.

Em declarações à Inforpress, Lito Semedo apontou a deslocação dos clubes e o alojamento de jogadores como os maiores constrangimentos.

Os 41 jogos realizados, incluindo o da final, aconteceram “sem sobressaltos,” não obstante alguns problemas organizativos.

Sobre a possibilidade de o vencedor da Taça de Cabo Verde ter entrada directa no campeonato nacional, disse que é uma questão a ser estudada pela direcção da FCF.

O nacional terminou sábado, com a disputa da final no Estádio Marcelo Leitão, na ilha do Sal, que consagrou o Mindelense como campeão de Cabo Verde, ao vencer o Oásis, por 3-1.

Esta foi a 56ª edição do campeonato de Cabo Verde, com as equipas de Santiago Sul e de São Vicente a ganharem juntas 50 provas, 28 para São Vicente e 22 para Santiago Sul.

As outras seis edições foram conquistadas por equipas das regiões desportivas do Fogo e Maio, com uma cada, e Sal e Boa Vista, com dois campeonatos cada. O último a “intrometer-se” entre São Vicente e Santiago Sul foi o Sal-Rei, da Boa Vista, em 2004.