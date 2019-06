Selecções femininas continuam a dar cartas em basquetebol e voleibol

A selecção de Cabo Verde de voleibol feminino continua imbatível nos Jogos Africanos de Praia, que decorrem na ilha do Sal, e, após a vitória na manhã de ontem, frente à Gâmbia, à tarde não deu hipóteses à Tanzânia.

A dupla Ludmila/Janice tem somado vitórias consecutivas e já lá vão três, a última das quais sobre a Tanzânia, por 2-0, com os parciais de 21-11 e 21-11, e, com ela, a qualificação à segunda fase da prova.

Da mesma forma, as jogadoras do basquetebol 3×3 voltaram a ganhar na tarde de ontem, após a vitória, no período da manhã, sobre a Tunísia, batendo desta vez o Botswana por 15-10.

Ainda na modalidade de voleibol, mas na classe masculina, não foi feliz a estreia de Cabo Verde, que perdeu frente ao Sudão, por 2-1, com os parciais de 21-17, 09-21 e 15-17.

A 1ª edição dos Jogos Africanos de Praia cumpre esta sexta-feira o sétimo dia de competição, realizada sob a égide da Associação de Comité Olímpicos Nacionais Africanos (ACNOA), com 11 modalidades ligadas ao mar, nomeadamente atletismo, basquetebol 3×3, andebol de praia, ténis de praia, futebol de praia, remo no mar, futebol freestyle, karaté kata, kitesurf, e natação em águas abertas.

Cabo Verde já conquistou oito medalhas, uma de ouro, duas de prata e cinco de bronze.