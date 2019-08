Décio Fernandes em Lisboa para testes no Sporting

Testes começaram no passado dia 10. Décio está a tentar convencer os responsáveis do Sporting.

Considerado o melhor jogador da África Youth League, competição de futebol sub-17, que aconteceu de 19 a 27 de Abril, na cidade da Praia, Décio Fernandes está em Portugal a treinar com a equipa de juniores do Sporting Clube de Portugal.

Segundo a Inforpress, o futebolista viajou acompanhado do presidente do Tchadense, Carlos Morais “Caló”, que contou com a colaboração do antigo futebolista e colega no Salgueiros, Carlos Andrade, para a colocação do jogador nos leões de Portugal.

Em declarações à agência de notícias Inforpress, Carlos Morais informou que Décio está a treinar com a equipa do primeiro ano de juniores do Sporting.

Décio, de 17 anos, foi titular indiscutível na equipa do Tchadense no último campeonato, tendo apontado cinco golos.