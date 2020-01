Académica tenta regressar às vitórias frente ao Tarrafal em Santo Antão Sul

​A equipa da Académica, que vem de um empate e uma derrota, vai tentar, este sábado, regressar às vitórias no jogo frente ao Tarrafal, a contar para a quarta jornada da Taça Porto Novo.

A Académica, que defronta, hoje, um dos líderes da prova, vem de um empate (2-2) frente ao Sanjoanense e de uma derrota (0-1) ante a Fiorentina, na segunda e terceira jornadas, respectivamente.

Ainda hoje, o Sanjoanense recebe o Inter, equipa que também procura nesta jornada os primeiros pontos nesta competição.

A ronda termina no domingo, com o jogo Sporting – Fiorentina.

Tarrafal e Fiorentina lideram a tabela classificativa, ambos com sete pontos, seguidos pela Académica e Sporting, com quatro pontos cada, e Sanjoanense, com dois pontos.