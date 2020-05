Mi Mariano Ortega conquista Circuito Blitz

​Decorreu no dia 17 de Maio, a 3.ª prova do Circuito Blitz “Domingos em Casa”: o Torneio Comemorativo do Dia do Município de Praia.

Este torneio foi aberto a todos os membros do Grupo aberto da FCX na Chess.com, plataforma onde decorreu a competição e nele participaram 19 jogadores. Como vem sendo habitual, o Director Técnico Nacional, o MI Mariano Ortega, não deixou os seus créditos por mãos alheias e voltou a vencer, categoricamente, a competição, somando 6,5 pontos em 7 possíveis. Seguiram-se no pódio, na 2.º posição, José Vaz (Praia) com 5 pontos e em 3.º lugar, Sidney Spínola (Sal) com igual número de pontos do 2.º classificado. O MI Mariano Ortega que já somava 3 vitórias em outras tantas provas do Circuito, quando faltava ainda duas provas para terminar a competição Blitz, já era o grande vencedor deste primeiro Circuito online organizado pela FCX. Após a conclusão da prova, quando faltavam ainda duas próximas competições, a classificação do Circuito ficou assim ordenada: Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 965 de 27 de Maio de 2020.

