Mariano Ortega dominou nacionais online

Os primeiros Campeonatos Nacionais de Xadrez Online decorreram este fim-de-semana, com necessidade de um “prolongamento” na passada segunda-feira. A competição decorreu na plataforma da Chess.com, com quem a Federação Nacional da modalidade, estabeleceu uma parceria para 2020.

A pandemia desta COVID-19, que nos veio invadir e atormentar, aguçou-nos também a imaginação para assim nos comportarmos convenientemente durante a quarentena. É neste contexto que surgem os Campeonatos Nacionais de Xadrez Online, provavelmente impensáveis se não fosse o danado do vírus. Enquadrados no lema adoptado pela Federação Cabo-verdiana de Xadrez (FCX): “Fico em Casa. Jogo xadrez!”, os Campeonatos Nacionais Online, Individuais, estavam abertos a jogadores com a nacionalidade cabo-verdiana ou que já residissem no nosso país há mais de 3 anos e disputaram-se em 3 variantes: Bullet, Blitz e Rapid.

O Mestre Internacional (MI) Mariano Ortega, actual Director Técnico Nacional contratado pela FCX, foi o grande vencedor desta nossa primeira competição online, conquistando categoricamente os três títulos em disputa, correspondendo a cada uma das variantes jogadas.

No dia do Trabalhador, 16 jogadores, disputaram o I Campeonato Nacional Online – Rapid, onde cada jogador tinha 10 minutos para terminar a partida com uma bonificação de 5 segundos por cada lanço efectuado. Ao fim de 6 rondas, o nosso MI, tinha amealhado 5,5 pontos, em 6 possíveis, e com isso, arrebatado o primeiro título nacional online, neste caso o de Rapid. Na segunda posição, com 4,5 pontos ficou o luso-caboverdiano, residente em Portugal, José Andrade e a fechar o pódio o italo-caboverdiano, David Mirulla com 4 pontos.

Para o Sábado estava reservada a competição na variante mais rápida, ou seja, Bullet, onde cada jogador tinha 2 minutos para terminar a partida com 1 segundo de bonificação por cada lance efectuado.

Durante quase uma hora, 18 jogadores, discutiram quem seria o primeiro Campeão Nacional Online – Bullet. No fim das 7 rondas jogadas, Mariano Ortega, voltou a impor-se e fez o pleno: 7 jogos e 7 vitórias. Estava assim conquistado mais um título online pelo MI residente na ilha do Sal.

N o 2.º lugar, com 5 pontos, ficou Gil Teixeira (Praia), seguido, em igualdade pontual, por David Mirulla, que assim ocupou o 3.º lugar do pódio.

O Campeonato Nacional Online de Blitz, estava marcado para se realizar no Domingo, dia 3 de Maio e completar-se assim o ciclo destes nacionais online.

No entanto, imediatamente após se ter iniciado a primeira ronda, o servidor da Chess.com colapsou. O grande aumento de utilizadores que o servidor tem recebido, nestes tempos de COVID-19, talvez tenha sido o motivo pelo qual os participantes ficaram sem acesso ao Torneio e às suas partidas. A FCX suspendeu imediatamente a competição e remarcou-a para o dia seguinte, ou seja para o dia 4 de Maio.

Assim, ás 18 horas da passada segunda-feira, 19 jogadores, disputaram o I Campeonato Online de Blitz, a um ritmo de 3 minutos com incremento de 2 segundos. No final das 7 rondas, sem qualquer surpresa, o suspeito do costume, Mariano Ortega, com 7 pontos, sagrava-se Campeão Nacional Online Blitz, dominando assim estes primeiros Nacionais Online e conquistando os 3 títulos em disputa. O pódio da competição de Blitz, ficou completo com David Mirulla na 2.ª posição e José Vaz (Praia), na 3.ª posição, ambos com 5 pontos.

É de registar que este Nacional de Blitz, foi a primeira prova do Circuito “Domingos em Casa!”, um conjunto de torneios que decorrerão todos os Domingos de Maio a partir das 16:00 Horas.

O próximo Torneio deste circuito é dedicado às mães e estará aberto, não só a filiados, como a todos os outros jogadores admitidos no Grupo da FCX na chess.com.

O MI Mariano Ortega, além de jogar e vencer estes campeonatos nacionais online, gravou em directo e enquanto jogava, vídeos com comentários a algumas partidas destas competições nacionais. Os vídeos podem ser visionado no seu canal no YouTube em https://www.youtube.com/channel/UCJxL_1f6n6Z4HmgA...

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 962 de 6 de Maio de 2020.