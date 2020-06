Nestes tempos conturbados pela pandemia, que tomou praticamente conta das nossas vidas, quase todas as actividades desportivas, em todo o mundo, parecem ter ficado adormecidas, tal qual uma Branca de Neve que espera o beijo despertador de um qualquer princípe que aparecerá montado num cavalo branco.

E digo quase todas, porque este sono parece não ser aplicável ao xadrez que se reinventou e tem tido maratonas de competições on-line por todo o mundo.

Mesmo sabendo que é mais fácil a batota, a que eu chamo o doping do xadrez, actuar nas competições online, o jogo dos reis, tem sabido manter-se em actividade contrariando, perante as condições actuais, o que tem acontecido com outras modalidades desportivas.

É caso para dizer que o xadrez está acordado e bem acordado. E em Cabo Verde, a modalidade também tem dado mostras de que não dorme e a prová-lo estão as inúmeros competições online que a Federação nacional tem organizado.

Depois da realização dos primeiros torneios experimentais, duma simultânea e dos primeiros campeonatos nacionais online, a FCX idealizou um Circuito de Torneios Blitz, composto por 5 provas, que durante o mês de Maio, aos Domingos, foi ocupando os entusiastas nacionais deste secular e nobre jogo.

No passado domingo, com a realização do Torneio Comemorativo do Dia da Comunicação Social, fecharam-se as contas deste Circuito, e embora o vencedor já fosse conhecido após a 3.ª prova, houve ainda algumas classificações que só foram conhecidas após a conclusão desta prova.

Participaram 38 xadrezistas neste Circuito de provas, e a classificação final dos melhores 10 ficou assim ordenada:

Clas. Jogadores PTS 1º IM Mariano Ortega 90 2º José Vaz 70 3º José Andrade 62 4º David Mirulla 46 5º Iura Miranda 37 6º Sidney Miranda 34 7º Gil Teixeira 33 8º Natalino Silva 28 9º Aguinaldo Vera-Cruz 26 10º António Monteiro 26

Todas estas actividades levadas a cabo pela entidade máxima do xadrez nacional, tiveram como lema: “Eu fico em casa. Jogo xadrez!”.

Agora que está finalizado o primeiro Circuito Blitz online, as atenções já estão voltadas para o primeiro encontro internacional e que irá opor, no match da Amizade, as equipas nacionais de Cabo Verde e de Angola.

O encontro está aprazado para o próximo domingo dia 7 de Junho, a partir das 17:00 horas de Cabo Verde e será jogado no servidor da Chess.com ao ritmo de 3 minutos para cada jogador com 2 segundos de acréscimo por lance.

As equipas serão constituídas por 10 elementos, sendo obrigatório a presença de, pelo menos, 2 elementos femininos. Cada jogador de uma equipa defrontará todos os outros da equipa adversária (sistema Scheveningen).

A equipa nacional de Cabo Verde será capitaneada pelo Director Técnico Nacional da FCX, o Mestre Internacional Mariano Ortega, que na sua qualidade de seleccionador escalou para este amigável os seguintes jogadores:

1 – Mariano Ortega (MI);

2 – José Vaz;

3 – José Andrade;

4 – David Mirulla;

5 – António Monteiro;

6 – Éder Pereira;

7 – Luís Barros;

8 – Luís Fernandes;

9 – Célia Rodriguez;

10 – Loide Gomes.

Foram escolhidos como suplentes, para estarem de prevenção, caso um dos efectivos fique impedido de participar, os jogadores seguintes:

- Iura Miranda (1.º Suplente);

- Sidney Spínola (2.º Suplente).

Este é o primeiro seleccionado crioulo escolhido por Mestre Ortega coincidindo com o primeiro encontro online de uma equipa nacional de xadrez.

Este amigável com Angola é mais uma prova de que o Xadrez está acordado.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 966 de 03 de Junho de 2020.