Futebol/Mundial 2022: Jogos de qualificação adiados para Setembro

A FIFA e a Confederação Africana de Futebol (CAF) decidiram adiar para Setembro os jogos de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022, inicialmente calendarizado para Junho próximo, competição na qual Cabo Verde está inserida.

De acordo com uma comunicação da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), a decisão foi tomada pela FIFA, organizadora da prova, em conjunto com a Confederação Africana de Futebol, devido à pandemia da covid-19, que continua a assolar o continente africano.

Com esta nova alteração, os jogos de qualificação passarão a ser disputados nos meses de Setembro, Outubro e Novembro.

De acordo com o regulamento, os vencedores de cada grupo irão, em Março de 2022, ao play-off para as cinco vagas que o continente africano tem direito no Mundial de Futebol, que se realiza no Qatar.

A selecção de Cabo Verde está inserida no Grupo C e tem como adversários a Nigéria, a República Centro Africana e a Libéria.