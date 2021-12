Selecção de Cabo Verde faz hoje primeiro treino com grupo quase completo

A selecção cabo-verdiana de futebol realiza hoje à tarde, às 16:30, no Estádio da Várzea, Cidade da Praia, o primeiro treino de preparação para a próxima CAN, contando com 17 dos 26 convocados.

De acordo com a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), para este primeiro treino, que vai ser aberto ao público, estão disponíveis Vozinha, Marcio da Rosa, Keven Ramos, Stopira, Roberto Lopes, Dylan Tavares, Steve Furtado, Jeffry Fortes, Marco Soares, Nuno Borges, Nenass, Jamiro Monteiro, Patrick Andrade, Lisandro Semedo, Willis Furtado, Willy Semedo e Gilson Tavares.

Cabo Verde viaja de seguida para Marrocos, para a segunda fase dos trabalhos, de onde a comitiva segue directamente para Yaoundé (Camarões), para a sua terceira participação numa fase final do CAN.

Cabo Verde está inserido no Grupo A da 33.ª edição da Taça das Nações Africanas, também designada por Campeonato Africano das Nações, CAN, que inicialmente estava marcada para 2021, tendo como adversários as selecções nacionais da Etiópia, Burkina Faso e os anfitriões dos Camarões.

Esta vai ser a terceira participação de Cabo Verde no CAN, depois de África do Sul, em 2013, e Guiné Equatorial, em 2015, evento que o presidente da FCF, Mário Semedo, encara como “mais um desígnio nacional”, perspectivando que a selecção terá de ter todas as condições para representar o País de forma condigna.

Lista dos convocados:

Guarda-redes: Vozinha – AEL Limassol (Chipre), Márcio Rosa – Montalegre (Portugal) e Keven Ramos – Mindelense (Cabo Verde);

Defesas: Stopira – Mol Fehervar (Hungria), Steven Fortes – Oostende (Bélgica), Roberto Lopes – Shamrock Rovers (Irlanda), Diney Borges – FAR Rabat (Marrocos), Ponck – Basaksehir (Turquia) e Dylan Tavares – Xamax (Suíça);

Médios: Marco Soares – Arouca (Portugal), Nuno Borges – Casa Pia (Portugal), Kenny Rocha – Oostende (Bélgica), Nennas – Aalesund (Noruega), Jamiro Monteiro – Philadelphia Union (EUA) e João Paulo Fernandes – Feirense (Portugal);

Avançados: Ryan – Al Nasr (Emirados Árabes Unidos), Lisandro Semedo – Fortuna Sittard (Holanda), Garry Rodrigues – Olympiacos (Grécia), Willis Furtado – FK Jerv (Noruega), Willy Semedo – Pafos (Chipre), Djaniny – Trabzonspor (Turquia), Júlio Tavares – Al Faisaly (Arabia Saudita) e Gilson Tavares – Estoril (Portugal).