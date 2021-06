Cabo Verde defronta Congo em busca de qualificação à segunda fase

A selecção nacional de andebol feminino defronta hoje o Congo, nos Camarões, em jogo do Grupo C do 24º Campeonato Africano das Nações, em busca de uma vitória que garanta passagem à segunda fase.

Depois da sua estreia absoluta numa fase final do Campeonato Africano das Nações, quarta-feira, marcada pela derrota frente a Angola, 14-39, o combinado crioulo joga esta tarde com o Congo e está obrigado a vencer para passar à segunda fase.

É que com a desistência da Argélia, praticamente à última hora, o Grupo C ficou limitado a três selecções nacionais, ao passo que as poules A e B agrupam quatro equipas cada.

O presidente da Federação Cabo-verdiana de Andebol disse em entrevista à Inforpress que Cabo Verde aguarda com expectativa e moral acrescida o embate com o Congo, ainda que se trate de uma equipa que investe muito nestas competições e se preparou para esta prova, três meses em França.

“As nossas atletas também querem mostrar que o que fizeram contra Angola é pouco para as suas capacidades. É voz corrente neste campeonato, que Cabo Verde tem atletas com um nível elevado de qualidade, mas que carece de participação nas grandes provas internacionais para adquirirem experiências e mais conhecimentos”, explicou António Teixeira.

Teixiera disse que a comitiva crioula em Yaoundé pretende continuar a trabalhar para continuar a dar o máximo de si na quadra, asseverando que mesmo na derrota contra Angola, as atletas se esforçaram muito, dando o máximo emocionalmente.

“Para o jogo de amanhã (hoje), estamos à espera de uma partida difícil, mas as jogadoras estão confiantes de que poderão fazer um jogo muito melhor do que a exibição mostrada contra Angola”, afirmou, acrescentando que as atletas vão entrar em campo sem pressão contra o Congo, para mostrar as suas qualidades, independentemente do valor do adversário.

Adivinha a passagem à segunda fase complicada, mas Teixeira garante que Cabo Verde vai entrar focado na qualificação, lembrando que se porventura não passar à fase seguinte, Cabo Verde cai para a Taça Presidente, prova na qual terá pela frente equipas do mesmo nível.

“Aí teremos de estar mais ambiciosos para atacar, pelo menos, a final da Taça Presidente”, clarificou o presidente federativo, para quem “esta prova exige mais responsabilidade de Cabo Verde que terá de entrar na quadra determinada em vencer”.

O jogo Cabo Verde x Congo está marcado para às 16:00 locais, 14:00 de Cabo Verde.