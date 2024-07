Djamila Silva e David Pina vão ser os Porta Bandeira de Cabo Verde nos Jogos Olímpicos de Paris’2024

Os atletas Djamila Silva (judo) e David Pina (boxe) vão ser os Porta Bandeira de Cabo Verde nos Jogos Olímpicos de Paris’2024, a acontecerem de 26 de Julho a 11 de Agosto.

O anúncio foi feito esta segunda-feira na cidade da Praia pela presidente do Comité Olímpico Cabo-verdiano, Filomena Fortes, na cerimónia da recepção da Bandeira nacional da delegação olímpica cabo-verdiana - Team Cabo Verde - por parte do Presidente da República, José Maria Neves.

Na ocasião, Filomena Fortes disse que se trata de um momento de orgulho ser recebido pelo Chefe do Estado e enalteceu o apoio da Presidência da República no apoio à participação de Cabo Verde nos Jogos Olímpicos.

David Pina qualificou-se para os Jogos Olímpicos de Paris’2024, ao vencer, no passado mês de Junho, a final dos 51 Kg do Torneio de qualificação, realizado em Bangkok, Tailândia, ante um concorrente do Irão.

O atleta de Santa Cruz, interior de Santiago, a residir em Portugal, é o único atleta cabo-verdiano a qualificar-se por mérito próprio para jogos Olímpicos Paris’2004.

Já a judoca internacional cabo-verdiana Djamila Silva conseguiu a qualificação pelo ranking continental na categoria -52 quilograma.

De referir que 24 elementos integram a delegação cabo-verdiana para Paris’2024, dos quais cinco dos sete atletas qualificados, designadamente os pugilistas David Pina e Ivanusa Moreira (boxe), o esgrimista Victor Alvares, a Judoca Djamila Silva, os nadadores José Tati e Jayla Pina , assim como o maratonista Samuel Freire ( Atletismo .

Farão, igualmente, parte da comitiva cabo-verdiana cinco treinadores (de boxe, esgrima, judo e natação) seis oficiais de equipa, além do Chefe da Missão, Léo Moreau, do médico, do fisioterapeuta, do preparador físico, do psicólogo e dos responsáveis do COC.