Futebol: Selecção de Cabo Verde realiza jogos particulares com Malásia e Geórgia

A selecção cabo-verdiana de futebol realiza entre 26 do corrente e 09 de Junho três jogos amigáveis na Malásia (dois) e na Georgia, na janela de jogos da FIFA, visando a sua preparação para as provas internacionais.

De acordo com informações avançadas pela Federação Cabo-verdiana de Futebol, a selecção nacional sénior masculina tem agendado nesta janela de jogos três partidas amigáveis, sendo dois com a Malásia e um com a Geórgia.

O estágio começa no dia 26 de Maio, em Kuala Lumpur (Malásia), e termina a 09 de Junho, em Kutaisi, na Geórgia.

Cabo Verde joga no dia 29 de Maio no Estádio Kuala Lumpur, às 21:00 locais (12:00 em Cabo Verde) com Malásia e, no dia 03 de Junho, ante o mesmo adversário, no mesmo horário, mas num estádio diferente, o Bukit Jalill, jogo este à porta fechada, diferente do primeiro.

No dia 08 de Junho, os Tubarões Azuis, nome pela qual é conhecida selecção cabo-verdiana, desloca-se à cidade de Kutaisi, para jogar, no Estádio Ramaz Shengelia, com a Geórgia, às 20:00 (17:00 em Cabo Verde).

Lista dos Convocados

Guarda-redes: Henrique Tavares – FC Rousset (França), Josimar Dias “Vozinha” – GD Chaves (Portugal) e Márcio da Rosa – Hebar (Bulgária)

Defesas: Edilson Borges “Diney” – Al Bataeh (Emirados Árabes Unidos), Logan Costa – Villarreal (Espanha), João Paulo Fernandes – Sheriff (Moldávia), Jorge Xavier “Jojó” – FC Vizela (Portugal), Steven Moreira – Columbus Crew (Estados Unidos da América), Wagner Pina – Estoril Praia (Portugal), Yuran Fernandes – PSM Makassar (Indonésia), Sidny Lopes Cabral – FC Viktoria Köln (Alemanha), Rivaldo Morais – Farense (Portugal), Bruno Almeida – Atlético CP (Portugal), Ricardo Santos – Bolton Wanderers (Inglaterra) e David Moreira – Sporting (Portugal).

Médios: Deroy Duarte – Ludogorets (Bulgária), Jair Semedo “Yannick” – FC Vizela (Portugal), Jamiro Monteiro – Zwolle (Países Baixos)

M Kevin Pina – FK Krasnodar (Rússia), Fabricio Garcia – Estoril Praia (Portugal), Aílson Tavares – FC Felgueiras (Portugal), Elson Mendes – Sochaux (França), David Costa – Torreense (Portugal), Ilano Timas – MVV (Países Baixos) e Laros Duarte – Puskás Akadémia FC (Hungria).

Avançados: Dailon Livramento – Hellas Verona (Itália), Garry Rodrigues – Sivassport (Turquia), Jovane Cabral – Estrela da Amadora (Portugal), Ruben Pina– GD Chaves (Portugal), Ryan Mendes – Kocaelispor (Turquia), Luís Lopes “Duk'”– Leganés (Espanha), Alvin Fortes – Selangor (Malásia), Heriberto Tavares – Maccabi Netanya (Israel), Bryan Teixeira – FC Magdeburg (Alemanha) e Gilson Benchimol – Akron Togliatti (Rússia).