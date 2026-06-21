Portugal: Embaixada de Cabo Verde volta a instalar ecrã gigante em Lisboa para apoiar Tubarões Azuis no Mundial

A ​Embaixada de Cabo Verde em Portugal volta a instalar hoje um ecrã gigante em Lisboa para transmitir o segundo jogo da selecção cabo-verdiana no Campeonato do Mundo de Futebol de 2026, frente ao Uruguai.

A iniciativa, denominada “Fan Zone Lisboa”, de entrada livre, é organizada em parceria com o SAPO, no âmbito da iniciativa Santos em Santos, que decorre no Terraplano de Santos, junto ao Cais da Viscondessa, em Lisboa, a partir das 22:00 locais.

O jogo entre Uruguai e Cabo Verde, a contar para a segunda jornada do grupo H, com início previsto para as 23:00 locais (21:00 em Cabo Verde), será acompanhado em ecrã gigante num ambiente de festa, com muita música, animação, surpresas e espírito de apoio aos Tubarões Azuis.

“Traz a tua família e amigos e vem apoiar os Tubarões Azuis neste momento histórico para o futebol cabo-verdiano”, apelou a representação diplomática cabo-verdiana na capital portuguesa.

Na estreia frente à Espanha, centenas de cabo-verdianos residentes em Portugal, entre crianças, jovens, adultos e idosos, trajados a rigor com camisolas, cachecóis e bandeiras, encheram o Terrapleno de Santos para apoiar a selecção nacional.

No final, celebraram ruidosamente o empate sem golos diante à selecção espanhola, resultado que muitos adeptos consideraram ter “sabor a vitória”.

O confronto entre Uruguai e Cabo Verde será igualmente transmitido em ecrã gigante na “Fan Zone” instalada no Terreiro do Paço, bem como no stand de promoção turística e na arena de Cabo Verde no Rock in Rio Lisboa, alargando assim os espaços de mobilização e apoio à selecção nacional em Portugal.

Após o embate com o Uruguai, em Miami, a selecção orientada por Bubista encerra a fase de grupos diante da Arábia Saudita, no dia 26 de Junho, em Houston, Texas, às 23:00.

O Mundial 2026 decorre de 11 de Junho a 19 de Julho, nos Estados Unidos da América, México e Canadá.