Geocapital sai da Caixa mas já pensa em novos investimentos, "inclusivamente em Cabo Verde"

De saída da Caixa Económica, Geocapital quer novos investimentos, inclusive em Cabo Verde. Empresa de Santley Ho e Ferro Ribeiro mantém-se na banca de Guiné-Bissau e Moçambique.

Conforme noticiado na semana passada, a sociedade macaense Geocapital, actual segunda maior accionista da Caixa Económica de Cabo Verde, decidiu vender a totalidade das acções que detém no banco, num total de 27.44% do capital da instituição. Nove anos depois de ter comprado a participação ao Montepio, a empresa sai do sistema financeiro nacional.

Em declarações ao Ponto Final, fonte do conselho de administração da empresa indica que desta saída podem resultar "novos investimentos, inclusivamente em Cabo Verde”.

O reforço do peso do Estado na estrutura accionista da Caixa, com a entrada do INPS, pesou na decisão de venda.

“No decurso do último ano o Estado aumentou a sua presença no capital da Caixa, num movimento que aconteceu de par com a maior preponderância da Caixa no sistema bancário e na economia do país. A Geocapital, percebendo a razoabilidade desse movimento, optou por alienar a sua participação, servindo simultaneamente o propósito estratégico de realização de novos investimentos, inclusivamente em Cabo Verde”, refere a fonte citada pelo jornal de Macau.



Cerca de uma década depois de ter investido no banco cabo-verdiano, a administração da Geocapital faz um balanço positivo da aposta, “ao ter contribuído decisivamente para um conjunto de orientações estratégicas que conduziram a Caixa num processo gradual de transformação que proporcionaram um crescimento muito sustentado e permitiram a sua afirmação como banco líder em alguns dos indicadores no sistema financeiro".

Nos últimos anos, a Geocapital alienou outras participações que detinha, nomeadamente no Variglog, Brasil (2007), no Moza Banco, Moçambique (2013). No caso de Moçambique, a venda antecedeu um novo investimento, no Banco Mais, com a compra de 25% do capital.

"Gerir, consolidar e expandir as participações nos Bancos de que é titular e procurar novas oportunidades de investimento dentro do contexto estratégico de actuação sob a ideia e os princípios orientadores do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa [Fórum Macau]” são agora objectivos assumidos pelos responsáveis da sociedade, citados pelo Ponto Final.

Com sede em Macau, a GeoCapital actua nas áreas da banca, infraestruturas e biocombustíveis. Stanley Ho, o seu mentor, é a figura mais carismática do jogo naquela província chinesa e foi a partir do sector que construiu o seu actual império. Até 2002, deteve o monopólio da actividade, através da Sociedade de Turismo e Diversões de Macau (STDM). Este ano, e aos 96 anos, o magnata deixou a liderança da Sociedade de Jogos de Macau (SJM), papel que foi assumido pela sua filha Daisy Ho. Apesar do papel preponderante, tem vindo a perder terreno para os concorrentes e já não é o maior operador do território. Em 2017, os lucros da SJM cairam 15%, em comparação com 2016. Contudo, continua a ser muito relevante. Participações na Melco e MGM (duas outras sociedades de jogo) permitem presença em cerca de 37% do negócio.