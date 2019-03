Menos aviões, menos carga e mais passageiros nos aeroportos nacionais em 2018

Os movimentos de aeronaves diminuíram-se nos aeroportos e aeródromos nacionais em 2018, apesar do aumento do tráfego de passageiros. A nível dos transportes marítimos, a tendência é ascendente.

Segundo os dados publicados hoje, pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE), durante o ano passado, o número de aviões movimentados nos aeroportos e aeródromos nacionais diminuiu 5,9%, quando comparado com 2017.

Em termos absolutos, no ano de 2018 registaram-se 34.077 movimentos de aeronaves, 2.135 a menos face ao ano de 2017.

Em sentido contrário, no período em questão, o número de passageiros registou uma evolução positiva, de 2,0%. Ou seja, movimentaram-se nos aeroportos e aeródromos 2.702.232 passageiros, cerca de 53.001 passageiros a mais do que 2017.

Com tendência decrescente está a quantidade de cargas movimentadas, que registou uma diminuição de 38,4%,

Diz o INE que, em 2018, a movimentação de cargas nos aeroportos e aeródromos situou-se em 1.311.016 toneladas, correspondendo a 816.092 toneladas a menos em relação ao ano de 2017.

Entretanto, a movimentação de correios aumentou 3,6% em relação ao ano de 2017, o que representa um aumento de 14.022 toneladas.

Tráfego marítimo em crescimento em 2018

Relativamente ao transporte marítimo, os números do INE indicam que houve um crescimento de 10,2% em relação ao ano de 2017.

Em 2018, registaram-se 7.784 movimentos de navios nos portos de Cabo Verde, 721 movimentos a mais, face ao ano de 2017. No período em análise, as movimentações de navios de longo curso e de cabotagem cresceram 16,5% e 8,8%, respectivamente.

A quantidade de mercadorias movimentadas nos portos de Cabo Verde seguiu a mesma tendência, com um aumento de 11,7%, no período em questão. Em 2018, as quantidades de mercadorias carregadas, descarregadas e em transbordo/granel líquido nos portos de Cabo Verde, cresceram 15%, 12,4% e 2,6%.

Também o número de movimentos de contentores nos portos de Cabo Verde cresceu 13,5% em relação ao ano de 2017. Ao todo, foram contabilizados 85.995 movimentos de contentores de 20 pés (teus), correspondendo a um aumento de 10.200 movimentos.

O número de movimentos de passageiros nos portos nacionais também cresceu, 11,9 %. Em termos absolutos, registaram-se 978.338 movimentos de passageiros, 104.423 a mais do que em 2017.

Em relação aos transportes colectivos urbanos regulares de passageiros por meio de autocarros, em 2018, o número de passageiros movimentados cresceu 10,1%, a extensão de percursos estabilizou e o total de quilómetros percorridos cresceu 26,3%. O total de horas trabalhadas aumentou 13,2%, o índice de passageiros transportados por quilómetro, nos diversos percursos, diminuiu 12,6%, e o número de lugares oferecidos aumentou 7,6%, em relação ao mesmo período ano de 2017.