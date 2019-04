​Cabo Verde propõe fundo de empreendedorismo para jovens da CPLP

Cabo Verde propôs a criação de um fundo de empreendedorismo para apoiar jovens da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, Cplp. A informação foi confirmada pelo secretário de Estado adjunto do ministro do Estado, Carlos Monteiro, que está em Nova Iorque para participar no Fórum da Juventude nas Nações Unidas.

Em entrevista à ONU News, Carlos Monteiro disse que a proposta foi feita em finais de Março, durante a reunião da Comissão de Juventude da Conferência dos ministros de Desportos e Juventude da CPLP. “Ficamos com a incumbência, agora, de desenhar melhor o draft para ser apresentado na conferência de ministros. Pretendemos com isso duas coisas, em primeira linha, porque identificamos que há a necessidade de criação de fundos que financiem jovens com projetos que tem impacto na comunidade. Para a CPLP ser mais do que só essa comunidade onde nos encontramos para a divulgação da cultura, mas torná-la mais concreta, e que os jovens dos diferentes países da comunidade criem mesmo esses laços entre si.” Uma versão mais completa será apresentada durante a conferência ministerial que acontece em Julho na capital de Angola, Luanda. O secretário de Estado Adjunto do ministro do Estado disse que o governo cabo-verdiano também apoia a criação de uma instituição que facilite a interacção entre os jovens dos diferentes países lusófonos. “Também vemos, com muitos bons olhos, e já se formou disso informalmente, uma plataforma de conexão dos jovens da CPLP. São ideias que Cabo Verde está, neste momento, a lançar na CPLP e foi muito bem acolhida na reunião da Comissão de Juventude, segundo todas as informações que tive. Agora é avançar, dar passos firmes, para também pôr em prática isso.” O Fórum da Juventude nas Nações Unidas terminou esta terça-feira, com uma intervenção do secretário-geral, António Guterres.

