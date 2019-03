Portugal anuncia na ONU o início de negociações para cooperação militar na CPLP

Portugal iniciou negociações para a cooperação militar com os restantes países lusófonos, anunciou hoje o ministro da Defesa português, João Gomes Cravinho, numa conferência ministerial da Organização das Nações Unidas (ONU).

“Portugal iniciou um processo de negociações com os outros oito parceiros de língua portuguesa para explorar, no contexto da nossa cooperação na defesa, formas de reunir os acumulados conhecimentos, a fim de aumentar as capacidades de cada um dos países”, disse

O ministro afirmou, em entrevista à Lusa, que se trata de uma proposta nova de trabalho iniciada por Portugal junto dos outros países lusófonos, para a formação de militares da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Na entrevista, o governante partilhou a “expectativa de que a CPLP possa vir a ser (…) uma instituição promotora, exportadora de paz e estabilidade para outras partes do mundo”.

Desta forma, o governante português disse às Nações Unidas que os trabalhos da CPLP irão garantir que a experiência pode ser partilhada com os outros Estados-membros da ONU, que, actualmente, são 193 países.

Na sua primeira intervenção numa conferência da ONU enquanto ministro da Defesa de Portugal, João Gomes Cravinho defendeu que os objectivos estabelecidos a nível mundial, no quadro das Nações Unidas, só serão realmente cumpridos com soluções multilaterais “tangíveis” e “reafirmadas”.