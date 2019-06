Facilitar financiamento à economia e melhorar ambiente de negócios continuam a ser metas da CCISS

​O presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços do Sotavento (CCISS) considera que o maior desafio da instituição que dirige continua a ser a melhoria do ecossistema de financiamento das empresas e melhoria do ambiente de negócios.

Jorge Spencer Lima falava aos jornalistas, ontem à tarde, à margem da assembleia-geral ordinária da CCISS.

Apesar dos “avanços", com as medidas implementadas pelo Governo, através da criação da Pró Empresa, Pró Garante e Pró Capital, Spencer Lima afirma que os constrangimentos e desafios continuam a ser a questão do financiamento das empresas e melhoria de negócios.

“Para este ano, o foco principal das nossas actividades vai ser a melhoria do ambiente de negócios”, sublinhou o responsável, que se mostrou confiante de que com a transferência das actividades do Governo para as câmaras de comércio e câmaras do turismo vai ser possível melhorar a intervenção das mesmas junto do sector privado.

Em relação à ambição do Governo, de colocar Cabo Verde no top 50 do Doing Business nos próximos 10 anos, Jorge Spencer Lima entende que neste momento o país está muito longe dessa posição, já que ocupa o lugar 124, mas sublinha que, para tal, a CCISS e o Governo têm de trabalhar em conjunto.