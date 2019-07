International Investment Bank entra no mercado financeiro nacional

Cabo Verde conta agora com uma nova instituição financeira. O International Investment Bank, que sucede ao Banco Internacional de Cabo Verde, vai começar a operar no mercado financeiro cabo-verdiano. Numa primeira fase contará com dois balcões - Praia e Sal - havendo já planos para a expansão para outras ilhas.

César Ferreira, CEO do International Investment Bank (IIB), explicou, no final da cerimónia de apresentação da instituição financeira, que o IIB "pretende ser um novo banco, pretende ter uma abordagem muito mais próxima dos seus clientes, algo diferenciado e com uma resposta mais rápida".

Segundo aquele responsável o IIB quer "servir aqueles clientes que não têm paciência para ir ao banco e queremos ter uma proximidade com os clientes e uma capacidade de resolver as suas necessidades do que propriamente vender produtos".

"Os bancos, hoje em dia, têm de apostar noutro tipo de ofertas e noutro tipo de canal de comunicação e a internet e os canais digitais desempenham aí um papel muito significativo. Mas o importante é que estamos em Cabo Verde para servir todo e qualquer tipo de cliente", concluiu.

Para Olavo Correia, ministro das Finanças, a abertura desta nova instituição pode ser descrita com uma palavra: "Confiança".

"Se existem pessoas que vêm do Barhein, da Inglaterra, dos EUA, da França para investir em Cabo Verde, que acreditam em Cabo Verde como um país plataforma, como um hub de transportes aéreos e marítimos, como uma plataforma de tecnologias e serviços financeiros, nós cabo-verdianos temos a obrigação de confiar ainda mais", acrescentou o ministro no final da apresentação do International Investment Bank.