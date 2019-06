Cabo Verde Investment Forum já garantiu 861 milhões em investimentos

Governo apresentou hoje os primeiros números do Forum de Investimento Privado que vai decorrer no Sal de 1 a 3 de Julho. A apresentação esteve a cargo do Presidente da Bolsa de Valores, Manuel Lima

No Forum, explicou, vão ser apresentados 22 projectos de investimento totalmente privados. Segundo aquele responsável, o maior projecto tem um valor de 265 milhões de euros e o menor terá o valor de 2,5 milhões de euros. A globalidade dos projectos, avançou Manuel Lima, angariados até ontem, terá um valor 861 milhões de euros, já as necessidades de financiamento cifram-se na ordem dos 547 milhões de euros. Neste capítulo, Olavo Correia, ministro das Finanças, explicou que o Estado não financiará qualquer projecto e que serão instituições financeiras internacionais a avançar com o capital em falta para viabilizar os projectos. Dos 22 projectos já garantidos, 17 são na área do turismo, 3 na área industrial, 1 de energias e outro de telecomunicações. O Sal será onde se vão concentrar 7 projectos, São Vicente terá 5 e Santiago 4. Boa Vista, Maio, Fogo, Brava, São Nicolau e Santo Antão verão surgir um projecto cada, havendo ainda espaço para um projecto de abrangência nacional. 500 milhões de euros era o montante mínimo de investimento que o Governo espera mobilizar, junto dos parceiros, durante a primeira edição do Cabo Verde Investment Forum (CVIF). Contas feitas pelo vice-Primeiro-Ministro, Olavo Correia, em Março. "Os projectos tem de ser bancáveis, têm que ser bem montados, têm de ter uma boa estrutura de capital, têm de ter mercado. Os promotores têm de ter um track record de sucesso. Temos de reunir as condições para que os projectos possam ser financiáveis e bancáveis. O sector privado tem de se preparar, porque um projecto não é uma ideia ", explicava, na altura.

