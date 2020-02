Praia vai ter marina para 150 embarcações até ao final do ano

Ministro das Finanças visitou hoje as obras do Gamboa Beach Club Marina que decorrem na Praia da Gamboa. No local está a ser construída uma marina com capacidade para 150 embarcações de pequeno e médio porte.

Segundo Olavo Correia, nesta visita constatou "que as obras da primeira fase do projecto, Gamboa Beach Club Marina, têm decorrido a bom ritmo, e estima-se a conclusão ainda este ano. Esta marina terá capacidade para 150 embarcações de pequeno e médio portes. A par, está a ser levada a cabo toda requalificação da praia da Gamboa, visando a valorização do espaço”. A marina vai estar integrada num projecto maior, o empreendimento turístico “Gamboa Plaza Shopping & Hotéis”, que, como explicou Olavo Correia, “vai ser desenvolvido numa segunda fase” e está orçado em 57 milhões de euros. Nessa segunda fase está prevista a “construção de dois hotéis (quatro e cinco estrelas), com um total de 450 quartos, bem como outras comodidades como centro de convenções, salas de reuniões, restaurantes, e outras”. “Nesta visita levamos o conforto e todo suporte do Governo ao projecto e ao promotor. O nosso trabalho enquanto Governo é potenciar, lá onde for possível, todo bom investimento feito no nosso país, e criar as condições para a atracção de mais e melhores projectos”, acrescentou o ministro, em nota publicada nas redes sociais,

