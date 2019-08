Cabo Verde Airlines anuncia ligação a Angola

Depois de Porto Alegre, no Brasil, e Washington, nos EUA, a Cabo Verde Airlines anunciou a ligação a Luanda. Voos vão ser feitos duas vezes por semana e começam a 9 de Dezembro.

Segundo um comunicado da empresa, a ligação à capital angolana será feita duas vezes por semana. As partidas, a partir do Sal, serão às segundas e sextas-feiras e as viagens de regresso às quartas-feiras e domingos.

O voo inaugural está marcado dia 09 de Dezembro com partida da ilha do Sal às 22h35 e chegada a Luanda às 06H00 locais, já no dia 10 de Dezembro.

A primeira ligação Luanda-Sal, ocorre às 01h00 locais no dia 11 de Dezembro, com partida do Aeroporto 4 de Fevereiro, em Luanda, e aterragem na Ilha do Sal às 06h35.