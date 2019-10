​Início de voos da CVA entre Sal e Luanda adiado para o verão de 2020

A Cabo Verde Airlines (CVA) adiou o início das ligações entre Sal e Luanda, Angola, para o verão IATA de 2020. O arranque dos voos estava inicialmente previsto para Dezembro deste ano.

Em comunicado, a companhia aérea justifica a decisão com razões comerciais.

“Devido a razões comerciais, dadas as especificidades do mercado angolano, a Cabo Verde Airlines decidiu adiar as ligações entre a ilha do Sal e Luanda, que estavam previstas começar em Dezembro, para a estação IATA de verão de 2020”, lê-se na nota de hoje.

A Cabo Verde Airlines refere que este adiamento permitirá uma adequada implementação de todos os mecanismos de promoção, venda e parcerias, respeitando as características próprias do mercado de Angola e dos diversos intermediários que prestam serviço na indústria do turismo e transporte aéreo.

A companhia garante que já iniciou o processo de protecção dos passageiros que já tinham adquirido bilhete para esta rota.

“A Cabo Verde Airlines mantém, contudo, o seu compromisso para com o mercado angolano, incluindo o acordo de code share com a companhia aérea angolana TAAG – Linhas Aéreas de Angola, que desde 26 de Abril assegura voos entre a capital angolana e a ilha do Sal, com escala em São Tomé e Príncipe, duas vezes por semana”, conclui.

O voo inaugural na rota Sal/Luanda estava marcado para 09 de Dezembro com partida da ilha do Sal às 22h35 e chegada a Luanda às 06h00 locais, já no dia 10 de Dezembro.