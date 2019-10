FIC 2019 acontece de 13 a 16 de Novembro no Mindelo

​A XXII Edição da Feira Internacional de Cabo Verde (FIC) acontece na cidade do Mindelo, de 13 a 16 de Novembro, sob o lema “Cabo Verde, uma economia de circulação no atlântico médio”.

De acordo com uma nota de imprensa do Conselho de Administração da FIC, praticamente a um mês da inauguração do evento, os 174 stands disponíveis para a edição 2019 da FIC já estão completamente esgotados.

No entender do presidente do Conselho de Administração da FIC, Gil Costa, este facto vinca a “crescente” procura desta feira enquanto mercado “privilegiado” para prospectar o mercado nacional e bem como as perspectivas de “internacionalização a partir de Cabo Verde”.

Neste momento, refere a mesma nota, já existe a confirmação de presença de participantes da China, Portugal, Espanha, Brasil, Alemanha, Itália, Senegal, entre outras origens.

Para a edição 2019, a organização decidiu inovar na comunicação e vai apresentar um aplicativo onde os expositores poderão dar a conhecer os seus produtos e serviços com antecedência.

Através do mesmo aplicativo, os visitantes podem pesquisar e seleccionar os stands das empresas que pretendem visitar em primeiro lugar, conforme o seu interesse, preferência, e ou potencial de negócio.

Para além da mostra de produtos e serviços, e dos encontros B2B (encontros de negócios), decorrerá simultaneamente à feira um programa de actividades paralelas, compreendendo palestras, apresentações técnicas e painéis de debates.

A abertura da edição 2019 da FIC será presidida pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.