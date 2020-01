Governo deu aval de 20 milhões de escudos para investimento na Cabnave – Paulo Veiga

O conselho de administração dos Estaleiros Navais de Cabo Verde está a ultimar as negociações com um Banco Comercial para encaixar 20 milhões de escudos, frutos de um aval financeiro concedido pelo Governo para investimentos na empresa.

Esta informação foi avançada este fim-de-semana à Inforpress pelo ministro da Economia Marítima, Paulo Veiga, quando questionado sobre o avanço do processo de privatização e investimentos nos Estaleiros Navais de Cabo Verde (Cabnave).

“Neste momento, se não me engano, foi dado o aval no valor de 20 milhões de escudos. Estive a visitar a Cabnave nestes dias e o Conselho de Administração está a fechar o processo de negociação com um banco comercial da praça, para poder começar os investimentos necessários”, afirmou o ministro.

No entanto, o governante, que acabou de assumir a pasta da Economia Marítima, garantiu que vai “trabalhar arduamente” e “dar continuidade” na procura de um parceiro estratégico para a empresa, para “finalizar o processo ainda neste ano de 2020”.

“Estamos em conversações com vários interessados. São de vários países, a China, países da Europa e do continente Africano. Vamos continuar essas conversações para rapidamente escolhermos o parceiro estratégico para os investimentos necessários e rápida expansão da Cabnave”, concretizou Paulo Veiga.

O ministro lembrou que o projecto da Zona Económica Especial para a Economia Marítima preconiza a mudança da indústria pesada da baía do Mindelo para a zona de Saragaça.

Por isso, ajuntou, o Governo tem que encontrar um parceiro estratégico com a mesma visão.

Mas o governante sublinhou que o processo da mudança “deverá acontecer nos próximos 15 anos”, pelo que “leva algum tempo em encontrar e definir os moldes como vão trabalhar” com o parceiro estratégico que vai fazer a exploração da Cabnave.