Importações e exportações aumentam no 1º trimestre de 2020

O Instituto Nacional de Estatística (INE) anunciou hoje que as importações e exportações aumentaram, no primeiro trimestre de 2020, 5,4% por cento (%) e 25,1%, respectivamente, face ao mesmo período de 2019, em Cabo Verde.

No primeiro trimestre de 2020, as exportações de Cabo Verde totalizaram 1.253 mil contos, correspondendo a um acréscimo de 25,1% face ao mesmo período do ano anterior (+252 mil contos).

De acordo com as Estatísticas do Comércio Externo do primeiro trimestre de 2020, o deficit da balança comercial aumentou (4,2%) e a taxa de cobertura aumentou em 1,1 pontos percentuais (p.p.).

Os dados do comércio externo apurados pelo INE mostram que, no primeiro trimestre de 2020, enquanto as importações e exportações aumentaram, as reexportações registaram um decréscimo na ordem de 9,2% comparativamente ao mesmo período de 2019.

No período em análise, a Europa, continua sendo o principal cliente de Cabo Verde, absorvendo cerca de 94,3% do total das exportações nacionais, sendo a Espanha o principal cliente, representando, no período em analise, 60,7% do total das exportações.

Segundo o INE, os produtos, mais exportados por Cabo Verde no primeiro trimestre de 2020, foram os Preparados e conservas de peixes, representando 61,6%, os Peixes, crustáceos e moluscos, se posicionam em segundo lugar com (12,4%) do total e, os Vestuários ocupam o terceiro lugar com um peso de (12,3%).

De acordo com a mesma fonte, em relação às importações de Cabo Verde, o continente europeu, continua a ser o principal fornecedor de Cabo Verde, com 77,9% do montante total, seguido de Ásia/Oceânia (9,8%), América (8,3%), Resto do Mundo (2,3%) e a África (1,7%).

Portugal mantém a liderança entre os principais fornecedores, com 41,1%, seguido da Espanha com 12,1%. Por outro lado, a Itália e a França diminuíram as suas exportações para Cabo Verde em 3,4 p.p. e 0,4 p.p. respectivamente, no 1o trimestre de 2020, em comparação com o mesmo período do ano transato.

O INE revela ainda que as importações por grandes categorias de bens em 2019, com exceção de Bens de capital (-13,4%), todas as categorias evoluíram positivamente, em relação ao primeiro

trimestre de 2019. Os Bens de Consumo continuam sendo a principal categoria económica de bens importados por Cabo Verde, com 46,5% do total das importações face ao mesmo período de 2019.