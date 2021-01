Dívida pública no terceiro trimestre do ano passado era de 137,5% do PIB

Valor foi avançado, hoje, pelo Ministério das Finanças que acrescenta que se registou um aumento de 17,5 pontos percentuais relativamente ao ano anterior.

Segundo o Boletim da Dívida Pública publicado, hoje, pelo Ministério das Finanças o aumento é explicado pela "queda do PIB e pelo aumento nominal da dívida, como consequências do impacto da crise económica provocada pela pandemia da Covid-19".

"O seu crescimento absoluto foi de 15.333,2 milhões de CVE, equivalente a uma variação positiva de 6,5% face ao valor do trimestre homólogo do ano anterior, que se justifica pela combinação dos seguintes fatores: novos recursos mobilizados; variação cambial e as amortizações do período em análise", aponta o documento do Ministério das Finanças.

Além do valor da dívida pública o boletim avança ainda que o "serviço da dívida pública do Governo Central atingiu no 3o trimestre de 2020 o valor de 12.053,3 milhões de CVE, representando um aumento de 14,3% em relação ao valor do ano anterior no mesmo período. O aumento foi mais consistente no serviço da dívida interna que cresceu 29,6% em relação ao período anterior, que corresponde em termos absolutos o valor de 1.660,6 milhões de CVE. O aumento do serviço da dívida interna é justificado pelo perfil de amortização dos Títulos de Tesouro, que são geralmente de prazos mais curtos e com valor de juros mais elevados, quando comparado com os da dívida externa".

O documento refere igualmente que no terceiro trimestre do ano passado "o valor global correspondente a nova dívida bruta do Governo Central, para financiar o Orçamento do Estado, foi de 20.259,1 milhões CVE", registando-se "um aumento ligeiro de 1,5% face ao valor do período homologo do ano anterior".